Українська делегація в ТКГ ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки

Українська делегація у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу ініціювала проведення позачергового засідання підгрупи з безпеки.

Про це повідомляє пресслужба делегації в ТКГ.

«Глава української делегації Л. Кравчук почав обговорення комплексу додаткових заходів щодо вдосконалення механізму дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню. Сторони погодилися, що продовження обговорення має відбуватися в підгрупі з безпеки, тому українська сторона ініціювала її позачергове засідання», — йдеться в повідомленні.

Кравчук зазначив, що для вдосконалення доказів порушення перемир’я потрібен додатковий доступ спостерігачів ОБСЄ.

Водночас речник української делегації Олексій Арестович зазначив, що дату позачергового засідання підгрупи з безпеки повинна визначити ОБСЄ.