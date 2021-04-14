Українська делегація в ТКГ ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки

Українська делегація у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу ініціювала проведення позачергового засідання підгрупи з безпеки.
Про це повідомляє пресслужба делегації в ТКГ.
«Глава української делегації Л. Кравчук почав обговорення комплексу додаткових заходів щодо вдосконалення механізму дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню. Сторони погодилися, що продовження обговорення має відбуватися в підгрупі з безпеки, тому українська сторона ініціювала її позачергове засідання», — йдеться в повідомленні.
Кравчук зазначив, що для вдосконалення доказів порушення перемир’я потрібен додатковий доступ спостерігачів ОБСЄ.
Водночас речник української делегації Олексій Арестович зазначив, що дату позачергового засідання підгрупи з безпеки повинна визначити ОБСЄ.
- Представники бойовиків «ЛДНР» 19 січня запросили на засідання Тристоронньої контактної групи «експертів» (зокрема, Майю Пирогову). Тоді Україна висловила обурення, чому ОБСЄ на це ніяк не відреагувала, адже бойовики на цих засіданнях перебувають неофіційно і при цьому ще запрошують сторонніх людей.
- 17 березня українська делегація у Тристоронній контактній групі вийшла з кімнати переговорів через «експертку». Згодом російська делегація в ТКГ нібито висловила готовність усунути з переговорного процесу Пирогову.
- У 2018 році суд у Чернівцях заочно засудив Пирогову до 10 років позбавлення волі за створення терористичної організації «ДНР». Бойовики називають її журналістом, блогером і волонтером. Свого часу Пирогова керувала «міністерством інформаційної політики ДНР».