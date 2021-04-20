Українська делегація в ТКГ повідомила про «істотні зрушення» на перемовинах щодо Донбасу

Українська делегація у Тристоронній контактній групі повідомила, що на засіданні підгрупи з безпеки вдалося досягти істотних зрушень у питанні дотримання перемир’я на Донбасі.
Про це пише пресслужба делегації.
«Під час сьогоднішнього засідання підгрупи з безпеки ТКГ сторонам вдалося суттєво просунутися у питаннях узгодження Доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. За основу був взятий український проєкт Доповнення», — зазначили там.
Також в українській делегації повідомили, що до кінця тижня можливе ще одне засідання підгрупи. Остаточне рішення винесуть на засідання ТКГ на рівні глав делегацій, яке відбудеться 28 квітня.
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Українська розвідка каже, що вздовж кордону стоять 89 тисяч російських військових, а незабаром їх буде близько 110 тисяч. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.