Українська делегація в ТКГ повідомила про «істотні зрушення» на перемовинах щодо Донбасу

Українська делегація у Тристоронній контактній групі повідомила, що на засіданні підгрупи з безпеки вдалося досягти істотних зрушень у питанні дотримання перемир’я на Донбасі.

Про це пише пресслужба делегації.

«Під час сьогоднішнього засідання підгрупи з безпеки ТКГ сторонам вдалося суттєво просунутися у питаннях узгодження Доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. За основу був взятий український проєкт Доповнення», — зазначили там.

Також в українській делегації повідомили, що до кінця тижня можливе ще одне засідання підгрупи. Остаточне рішення винесуть на засідання ТКГ на рівні глав делегацій, яке відбудеться 28 квітня.