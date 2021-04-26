Росія вислала італійського дипломата. У Римі вже відреагували

Росія вислала італійського дипломата у відповідь на дії Італії щодо видворення двох російських дипломатів у березні через шпигунський скандал.

Про це повідомили у пресслужбі російського Міністерства закордонних справ.

Відомство оголосило персоною нон грата помічника аташе з питань оборони, військово-морського аташе при посольстві Італії. Він повинен покинути Росію протягом 24 годин.

У Міністерстві закордонних справ Італії назвали рішення російської влади «необґрунтованим і несправедливим», так як Рим вислав російських дипломатів на тлі звинувачень у шпигунстві.

«Ми вважаємо рішення необґрунтованим і несправедливим, оскільки воно є відповіддю на законні заходи, вжиті італійською владою на захист власної безпеки», — наголосили в зовнішньополітичному відомстві Італії.

Нагадаємо, 31 березня в Римі за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримали акредитованого при посольстві РФ офіцера російської армії та капітана ВМС Італії. Пізніше через це з країни вислали двох російських дипломатів.

Reuters з посиланням на матеріали справи писало, що затриманий російський шпигун зміг передати Москві кілька «суворо засекречених» файлів, а також документи НАТО.