Россия выслала итальянского дипломата. В Риме уже отреагировали

Россия выслала итальянского дипломата в ответ на действия Италии, которая выдворила двух российских дипломатов в марте из-за шпионского скандала.

Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

Ведомство объявило персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии. Он должен покинуть Россию в течение 24 часов.

В Министерстве иностранных дел Италии назвали решение российских властей «необоснованным и несправедливым», так как Рим выслал российских дипломатов на фоне обвинений в шпионаже.

«Мы считаем решение необоснованным и несправедливым, поскольку оно является ответом на законные меры, принятые итальянскими властями в защиту собственной безопасности», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Италии.

Напомним, 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России задержали аккредитованного при посольстве РФ офицера российской армии и капитана ВМС Италии. Позже из-за этого из страны выслали двух российских дипломатов.

Reuters со ссылкой на материалы дела писало, что задержанный российский шпион смог передать Москве несколько «строго засекреченных» файлов, а также документы НАТО.