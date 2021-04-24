У США знову дозволили використовувати вакцину Johnson & Johnson. Паузу робили через тромби

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) скасувало 11-денну паузу щодо щеплень від коронавірусу препаратом Johnson & Johnson. Проте компанія все ж повинна нанести на флакони попередження про поодинокі випадки утворення тромбів.

Про це йдеться у заяві регулятора.

Це рішення FDA означає, що принаймні 10 мільйонів доз вакцини J & J, які надіслали з заводу компанії-виробника у Нідерландах, можуть бути негайно використані по всій території США. Регулятор наголосив, що препарат безпечний та ефективний проти коронавірусу.