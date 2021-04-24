В США вновь разрешили использовать вакцину Johnson & Johnson. Паузу делали из-за тромбов

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) отменило 11-дневную паузу относительно прививок от коронавируса препаратом Johnson & Johnson. Однако компания все же должна нанести на флаконы предупреждения о единичных случаях образования тромбов.

Об этом говорится в заявлении регулятора.

Это решение FDA означает, что по крайней мере 10 миллионов доз вакцины J & J, которые прислали с завода компании-производителя в Нидерландах, могут быть немедленно использованы по всей территории США. Регулятор отметил, что препарат безопасен и эффективен против коронавируса.