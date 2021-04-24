В США вновь разрешили использовать вакцину Johnson & Johnson. Паузу делали из-за тромбов

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) отменило 11-дневную паузу относительно прививок от коронавируса препаратом Johnson & Johnson. Однако компания все же должна нанести на флаконы предупреждения о единичных случаях образования тромбов.
Об этом говорится в заявлении регулятора.
Это решение FDA означает, что по крайней мере 10 миллионов доз вакцины J & J, которые прислали с завода компании-производителя в Нидерландах, могут быть немедленно использованы по всей территории США. Регулятор отметил, что препарат безопасен и эффективен против коронавируса.
Всего за все время вакцинации в США этим препаратом сделали 8 миллионов прививок, однако у 15 вакцинированных выявили тромбы. Все 15 — женщины в возрасте до 59 лет (средний возраст — 37), трое из них погибли, семеро остаются в больнице. Семь из них страдали от ожирения, у двух из них было высокое кровяное давление, а две принимали оральные контрацептивы. Симптомы (головные боли, одышка, боль в ногах и животе) появились у них через 6—15 дней после вакцинации.
Представители органов здравоохранения США предупреждают врачей, что гепарин (распространенное средство от тромбов) может ухудшить состояние, связанное с вакцинацией.
Вакцина Johnson & Johnson является первой вакциной от коронавируса, которая требует введения только одной дозы. Также ее легко транспортировать — может храниться в обычных холодильниках до трех месяцев. Данные крупных клинических испытаний показывают, что вакцина эффективна также и для пожилых людей.
Клинические исследования показали, что количество симптоматических случаев COVID-19 через 2 недели после прививки одной дозой Johnson & Johnson снизилось на 67% — это означает, что эффективность вакцины составляет 67%. Побочные эффекты вакцины COVID-19 Janssen, по исследованиям, обычно были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации. Наиболее частыми были боль в месте инъекции, головная боль, усталость, боль в мышцах и тошнота.
- В США 13 апреля решили приостановить продажу вакцины Johnson & Johnson, чтобы расследовать сообщения о появлении тромбов в головном мозге и брюшной полости вакцинированных. Позже компания отложила использования своей разработки в Европе.
- 20 апреля европейский медицинский регулятор обязал Johnson & Johnson нанести на флаконы с вакциной предупреждения о тромбах, а уже 21 апреля компания заявила о возобновлении поставок препарата в Европу.
- Вакцину Johnson & Johnson одобрили США, Канада и Европейский Союз. В ВОЗ отметили, что препарат эффективен против мутаций коронавируса.