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Компания Johnson & Johnson возобновит поставки вакцины от коронавируса в Европу: на этикетке укажут риск появления тромбов

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Компания Johnson & Johnson возобновит поставки вакцины от коронавируса в Европу: на этикетке укажут риск появления тромбов

Johnson & Johnson

Компания Johnson & Johnson возобновляет поставки в Европу своей вакцины от коронавируса после того, как получила рекомендации от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) добавить на этикетку препарата предупреждение о риске образования сгустков крови (тромбов).

Об этом сообщает Reuters.

«Это чрезвычайно редкое событие. Мы надеемся, что ознакомив людей с этим, а также предоставив четкие диагностические и терапевтические рекомендации, мы сможем восстановить доверие к нашей вакцине», — заявили в компании.

Как отмечается, на новой этикетке флакона будет предупреждение о риске редкого побочного эффекта и инструкции, как его распознать и лечить.

Johnson & Johnson в ближайшее время возобновит поставки вакцины в Европейский Союз, Норвегию и Исландию. Также в компании сообщили, что будут работать над возобновлением клинических испытаний вакцины.

Вакцину Johnson & Johnson можно хранить в обычных медицинских холодильниках. Ожидается, что ее будут использовать во всем мире.