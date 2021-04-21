Компания Johnson & Johnson возобновит поставки вакцины от коронавируса в Европу: на этикетке укажут риск появления тромбов

Компания Johnson & Johnson возобновляет поставки в Европу своей вакцины от коронавируса после того, как получила рекомендации от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) добавить на этикетку препарата предупреждение о риске образования сгустков крови (тромбов).

Об этом сообщает Reuters.

«Это чрезвычайно редкое событие. Мы надеемся, что ознакомив людей с этим, а также предоставив четкие диагностические и терапевтические рекомендации, мы сможем восстановить доверие к нашей вакцине», — заявили в компании.