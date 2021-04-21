Компания Johnson & Johnson возобновит поставки вакцины от коронавируса в Европу: на этикетке укажут риск появления тромбов

Компания Johnson & Johnson возобновляет поставки в Европу своей вакцины от коронавируса после того, как получила рекомендации от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) добавить на этикетку препарата предупреждение о риске образования сгустков крови (тромбов).
Об этом сообщает Reuters.
«Это чрезвычайно редкое событие. Мы надеемся, что ознакомив людей с этим, а также предоставив четкие диагностические и терапевтические рекомендации, мы сможем восстановить доверие к нашей вакцине», — заявили в компании.
Как отмечается, на новой этикетке флакона будет предупреждение о риске редкого побочного эффекта и инструкции, как его распознать и лечить.
Johnson & Johnson в ближайшее время возобновит поставки вакцины в Европейский Союз, Норвегию и Исландию. Также в компании сообщили, что будут работать над возобновлением клинических испытаний вакцины.
Вакцину Johnson & Johnson можно хранить в обычных медицинских холодильниках. Ожидается, что ее будут использовать во всем мире.
- Ранее в США решили приостановить продажу однодозовой вакцины Johnson & Johnson, чтобы расследовать информацию о появлении тромбов у вакцинированных. Позже компания отложила использование своей разработки в Европе.
- Европейское агентство по лекарственным средствам выявило возможную связь между вакциной Johnson & Johnson и появлением тромбов у привитых ею людей.
- Вакцину Johnson & Johnson одобрили США, Канада и Европейский Союз. В ВОЗ отметили, что препарат эффективен против мутаций коронавируса.