Компанія Johnson & Johnson відновить постачання вакцини від коронавірусу в Європу: на етикетці вкажуть ризик появи тромбів

Компанія Johnson & Johnson відновлює постачання в Європу своєї вакцини від коронавірусу після того, як отримала рекомендації від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) додати на етикетку препарату попередження про ризик утворення згустків крові (тромбів).

Про це повідомляє Reuters.

«Це надзвичайно рідкісна подія. Ми сподіваємося, що ознайомивши людей з цим, а також надавши чіткі діагностичні та терапевтичні рекомендації, ми зможемо відновити довіру до нашої вакцини», — заявили в компанії.