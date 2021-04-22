«Слідство.Інфо» оприлюднило нові дані про викрадення екссудді Чауса: з Молдови його міг вивезти військовий аташе на авто посольства

Колишнього українського суддю Миколу Чауса, про викрадення якого в Молдові повідомили 3 квітня, могли вивезти з країни на автівці посольства України в Молдові. За кермом міг бути співробітник цього ж посольства.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Слідство.Інфо» та видання RISE Moldova.

Молдовська поліція, за даними розслідувачів, перевіряє на причетність до викрадення екссудді до двох десятків українців. Серед них, як нагадують журналісти, щонайменше двоє людей, які можуть мати стосунок до Головного управління розвідки Міноборони, — це Юрій Коваленко й Андрій Куценко (останній для поїздки в Молдову використовував несправжній паспорт).

Правоохоронці відтворили повний маршрут пересування Коваленка. Він їздив по Кишиневу на орендованій машині, на яку було встановлено gps-трекер. Завдяки цьому вдалося встановити, що авто кілька разів їздило до будинку, де жив Чаус, і стояло там по кілька годин. Усе це відбувалося напередодні викрадення судді. Згодом у Молдову в’їхав і Куценко. Протягом восьми днів — до дня викрадення Чауса — чоловіки регулярно змінювали готелі в Кишиневі. Їхні обличчя зафіксовані на камерах спостереження на щонайменше шести локаціях.