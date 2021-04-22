«Слідство.Інфо» обнародовало новые данные о похищении экс-судьи Чауса: из Молдовы его мог вывезти военный атташе на авто посольства

Бывшего украинского судью Николая Чауса, о похищении в Молдове которого сообщили 3 апреля, могли вывезти из страны на автомобиле Посольства Украины в Молдове. За рулем мог быть сотрудник этого же посольства.
Об этом говорится в расследовании проекта «Слідство.Інфо» и молдавского издания RISE Moldova.
Молдавская полиция, по данным расследователей, проверяет на причастность к похищению экс-судьи до двух десятков украинцев. Среди них, как напоминают журналисты, по меньшей мере два человека, которые могут иметь отношение к Главному управлению разведки Минобороны — это Юрий Коваленко и Андрей Куценко (последний для поездки в Молдову использовал ложный паспорт).
Правоохранители воссоздали полный маршрут передвижения Коваленко. Он ездил по Кишиневу на арендованной машине, на которую был установлен gps-трекер. Благодаря этому удалось установить, что авто несколько раз ездило в дом, где жил Чаус, и стояло там по нескольку часов. Все это происходило накануне похищения судьи. Позже в Молдову въехал и Куценко. В течение восьми дней — до дня похищения Чауса — мужчины регулярно меняли гостиницы в Кишиневе. Их лица зафиксированы на камерах наблюдения в как минимум шести локациях.
Чауса похитили в обед 3 апреля на старом белом форде. По данным молдавской полиции, его быстро пересадили в мерседес, а затем в другой автомобиль, который принадлежит посольству Украины в Молдове. Камеры наблюдения зафиксировали, как авто на дипломатических номерах двигалось в сторону украинской границы.
Журналисты также получили видео с пограничного городка Отач, на котором зафиксировано, как посольская машина примерно в 15:30 поворачивает в пункт пропуска. Автомобиль оставил Молдову в 15:40. За рулем, по данным журналистов, был военный атташе украинского посольства Сергей Сметанюк.
А уже через несколько минут после посольской машины страну пешком оставили и те двое украинцев, которые, по данным журналистов, связанны с украинской разведкой. В тот же день из Молдовы выехала еще одна группа украинцев, которых проверяют на причастность к похищению Чауса.
Посольское авто, на котором, по версии молдавских правоохранителей, вывозили Чауса, впоследствии вернулось в Кишинев. А уже на этой неделе журналисты зафиксировали машину на территории украинского посольства.
По данным журналистов, молдавские правоохранители почти сразу после похищения Чауса установили круг людей, которые могут быть причастны к этому преступлению. В частности, возникли вопросы и к сотруднику украинского посольства Сергею Сметанюку.
Журналисты утверждают, что получили документы, подтверждающие, что Молдова обращалась к Украине с дипломатической нотой и просила снять с него дипломатический иммунитет и позволить провести следственные действия с посольским автомобилем, на котором якобы вывозили Чауса.
Но пока Украина не дала такое согласие, а лишь согласилась на «дружескую встречу» Сметанюка с представителями молдавской стороны исключительно на территории украинского посольства и подтвердила готовность к сотрудничеству по линии правоохранительных органов. Украинская власть официально отрицает свою причастность к вывозу Чауса с территории Молдовы.
- 3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении. По их словам, Чауса похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя границу с Украиной. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушать дело об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
- Напомним, в августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку $150 тысяч наличными, из которых $80 тысяч спрятал в двухлитровой банке. Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.
- В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Молдова будет способствовать экстрадиции Чауса, но с тех пор экс-судья оставался за рубежом.