«Слідство.Інфо» обнародовало новые данные о похищении экс-судьи Чауса: из Молдовы его мог вывезти военный атташе на авто посольства

Бывшего украинского судью Николая Чауса, о похищении в Молдове которого сообщили 3 апреля, могли вывезти из страны на автомобиле Посольства Украины в Молдове. За рулем мог быть сотрудник этого же посольства.

Об этом говорится в расследовании проекта «Слідство.Інфо» и молдавского издания RISE Moldova.

Молдавская полиция, по данным расследователей, проверяет на причастность к похищению экс-судьи до двух десятков украинцев. Среди них, как напоминают журналисты, по меньшей мере два человека, которые могут иметь отношение к Главному управлению разведки Минобороны — это Юрий Коваленко и Андрей Куценко (последний для поездки в Молдову использовал ложный паспорт).

Правоохранители воссоздали полный маршрут передвижения Коваленко. Он ездил по Кишиневу на арендованной машине, на которую был установлен gps-трекер. Благодаря этому удалось установить, что авто несколько раз ездило в дом, где жил Чаус, и стояло там по нескольку часов. Все это происходило накануне похищения судьи. Позже в Молдову въехал и Куценко. В течение восьми дней — до дня похищения Чауса — мужчины регулярно меняли гостиницы в Кишиневе. Их лица зафиксированы на камерах наблюдения в как минимум шести локациях.