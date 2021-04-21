Брата голови Окружного адмінсуду Києва звільнили зі Служби зовнішньої розвідки

Брата глави Окружного адміністративного суду Києва Юрія Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.
Про це повідомляється на сторінці служби у Facebook.
«Дотримуючись демократичних принципів і стандартів інформування суспільства про діяльність розвідоргану, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що проведене службове розслідування виявило факти порушення Ю. Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби», — повідомили у службі.
Там додали, що підполковника Зонтова притягнули до дисциплінарної відповідальності та звільнили з військової служби.
- 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів. Один з них — Юрій Зонтов, брат глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Зонтов також виявився працівником Служби зовнішньої розвідки. Другий адвокат — Юрій Донець. Їх затримали під час отримання $100 тисяч. За ці гроші вони обіцяли допомогти винести «зручне» судове рішення.
- 7 квітня Зонтову та Донцю повідомили про підозру, а сам Вовк назвав затримання й обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і «помстою».
- НАБУ повідомило, що під час обшуку в адвокатів виявили понад $3,7 мільйона, €840 тисяч, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів. Також правоохоронці виявили золоті злитки й антикваріат.
- 9 квітня суд заарештував Зонтова на два місяці із заставою понад 35 мільйонів гривень.