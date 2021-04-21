Брата главы Окружного админсуда Киева уволили из Службы внешней разведки

Брата главы Окружного административного суда Киева Юрия Зонтова уволили из Службы внешней разведки.

Об этом сообщается на странице службы в Facebook.

«Следуя демократическим принципам и стандартам информирования общества о деятельности разведоргана, Служба внешней разведки Украины сообщает, что проведенное служебное расследование выявило факты нарушения Ю. Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы», — сообщили в СВР.

Там добавили, что подполковника Зонтова привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили с военной службы.