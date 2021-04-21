Брата главы Окружного админсуда Киева уволили из Службы внешней разведки

Брата главы Окружного административного суда Киева Юрия Зонтова уволили из Службы внешней разведки.
Об этом сообщается на странице службы в Facebook.
«Следуя демократическим принципам и стандартам информирования общества о деятельности разведоргана, Служба внешней разведки Украины сообщает, что проведенное служебное расследование выявило факты нарушения Ю. Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы», — сообщили в СВР.
Там добавили, что подполковника Зонтова привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили с военной службы.
- 6 апреля НАБУ задержало двух адвокатов. Один из них — Юрий Зонтов, брат главы Окружного админсуда Павла Вовка. Зонтов также оказался сотрудником Службы внешней разведки. Второй адвокат — Юрий Донец. Их задержали при получении $100 тысяч. За эти деньги они обещали помочь вынести «удобное» судебное решение.
- 7 апреля Зонтову и Донцу сообщили о подозрении, а сам Вовк назвал задержание и обыски в суде «провокацией» со стороны НАБУ и «местью».
- НАБУ сообщило, что во время обыска у адвокатов обнаружили более $3,7 миллиона, €840 тысяч, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей. Также правоохранители обнаружили золотые слитки и антиквариат.
- 9 апреля суд арестовал Зонтова на два месяца с залогом более 35 млн гривен.