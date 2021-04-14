ВАКС арестовал имущество и средства адвоката Зонтова — брата главы ОАСК Вовка

Высший антикоррупционный суд арестовал изъятое при задержании имущество и средства адвоката Юрия Зонтова — брата главы Окружного админсуда Павла Вовка.
Об этом пишет ВАКС в своем Facebook.
«Среди арестованного имущества, в частности, антиквариат, документы на имущество и большие объемы наличности в иностранной валюте: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей», — говорится в сообщении.
С соответствующим ходатайством в суд обратились прокуроры САП и детективы НАБУ. В ВАКС напоминают, что арест имущества может быть полностью или частично отменен по ходатайству его собственника или владельца.
- 6 апреля НАБУ задержало двух адвокатов. Один из них — Юрий Зонтов, брат главы Окружного админсуда Павла Вовка. Зонтов также оказался работником Службы внешней разведки. Второй адвокат — Юрий Донец. Их задержали при получении $100 тысяч. За эти деньги они обещали помочь вынести «удобное» судебное решение.
- 7 апреля Зонтову и Донцу сообщили о подозрении, а сам Вовк назвал задержание и обыски в суде «провокацией» со стороны НАБУ и «местью».
- НАБУ сообщило, что во время обыска у адвокатов обнаружили более $3,7 миллиона, € 840 тысяч, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей. Также правоохранители обнаружили золотые слитки и антиквариат.
- 9 апреля суд арестовал Зонтова на два месяца с залогом более 35 млн гривен.