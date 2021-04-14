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ВАКС арестовал имущество и средства адвоката Зонтова — брата главы ОАСК Вовка

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
ВАКС арестовал имущество и средства адвоката Зонтова — брата главы ОАСК Вовка

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Высший антикоррупционный суд арестовал изъятое при задержании имущество и средства адвоката Юрия Зонтова — брата главы Окружного админсуда Павла Вовка.

Об этом пишет ВАКС в своем Facebook.

«Среди арестованного имущества, в частности, антиквариат, документы на имущество и большие объемы наличности в иностранной валюте: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей», — говорится в сообщении.

С соответствующим ходатайством в суд обратились прокуроры САП и детективы НАБУ. В ВАКС напоминают, что арест имущества может быть полностью или частично отменен по ходатайству его собственника или владельца.