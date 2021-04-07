Служба внешней разведки подтвердила, что ее сотрудник фигурирует в деле о взятке судьям. Вероятно, это брат главы ОАСК Вовка

Служба внешней разведки подтвердила, что ее сотрудник фигурирует в деле о взятке судьям, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро. Ранее СМИ сообщали, что речь идет о брате главы Окружного админсуда Киева адвокате Юрии Зонтове.

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

«По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью в должности СВРУ», — отметили в Службе.