Служба внешней разведки подтвердила, что ее сотрудник фигурирует в деле о взятке судьям. Вероятно, это брат главы ОАСК Вовка

Служба внешней разведки подтвердила, что ее сотрудник фигурирует в деле о взятке судьям, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро. Ранее СМИ сообщали, что речь идет о брате главы Окружного админсуда Киева адвокате Юрии Зонтове.
Об этом ведомство сообщило в Facebook.
«По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью в должности СВРУ», — отметили в Службе.
На период расследования Зонтова отстранили от исполнения обязанностей. На какой именно должности он был — не указывается.
Напомним, что 6 апреля НАБУ задержало двух адвокатов. Один из них — Юрий Зонтов, который является братом главы Окружного админсуда Павла Вовка. Второй, по данным «Бабеля», Юрий Донец. Их задержали при получении $100 тысяч. За эти деньги они обещали помочь вынести «удобное» судебное решение. После этого главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов писал в Facebook, что брат Вовка Зонтов заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки.
- 7 апреля Зонтову и Донцу сообщили о подозрении, а сам Вовк назвал задержание и обыски в суде «провокацией» со стороны НАБУ и «местью».
- НАБУ сообщило, что во время обыска у адвокатов нашли более 3,7 млн долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. гривен и 100 шекелей. Кроме того, правоохранители обнаружили золотые слитки, антиквариат и документы на имя главы ОАСК Павла Вовка и его близкого родственника — брата.