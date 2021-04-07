Служба зовнішньої розвідки підтвердила, що її працівник фігурує у справі про хабар суддям. Ймовірно, це брат глави ОАСК Вовка

Служба зовнішньої розвідки підтвердила, що її співробітник фігурує у справі про хабар суддям, яку розслідує Національне антикорупційне бюро. Раніше ЗМІ повідомляли, що йдеться про брата глави Окружного адмінсуду Києва, адвоката Юрія Зонтова.
Про це відомство повідомило у Facebook.
«За попередніми результатами власного розслідування, його затримання не пов’язане з діяльністю на посаді в СЗРУ», — зазначили у Службі.
На період розслідування Зонтова відсторонили від виконання обовʼязків. На якій саме посаді він був — не зазначається.
Нагадаємо, що 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів. Один з них — Юрій Зонтов, який є братом глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Другий, за даними «Бабеля», Юрій Донець. Їх затримали під час отримання $100 тисяч. За ці гроші вони обіцяли допомогти винести «зручне» судове рішення. Після цього головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов писав у Facebook, що брат Вовка Зонтов заявив, що є працівником Служби зовнішньої розвідки.
- 7 квітня Зонтову та Донцю повідомили про підозру, а сам Вовк назвав затримання і обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і «помстою».
- НАБУ повідомило, що під час обшуку у адвокатів було виявлено понад 3,7 млн доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн та 100 шекелів. Крім того, правоохоронці виявили золоті злитки, антикваріат та документи на ім’я голови ОАСК Павла Вовка та його близького родича — брата.