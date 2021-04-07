Служба зовнішньої розвідки підтвердила, що її працівник фігурує у справі про хабар суддям. Ймовірно, це брат глави ОАСК Вовка

Служба зовнішньої розвідки підтвердила, що її співробітник фігурує у справі про хабар суддям, яку розслідує Національне антикорупційне бюро. Раніше ЗМІ повідомляли, що йдеться про брата глави Окружного адмінсуду Києва, адвоката Юрія Зонтова.

Про це відомство повідомило у Facebook.

«За попередніми результатами власного розслідування, його затримання не пов’язане з діяльністю на посаді в СЗРУ», — зазначили у Службі.