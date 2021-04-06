НАБУ затримало брата голови Окружного адмінсуду Вовка під час отримання $100 тисяч

Наразі у будівлі суду відбуваються обшуки. Затриманий — Юрій Зонтов, який є адвокатом. Як пише у власному Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко, отримані Зонтовим $100 тисяч начебто призначалися для самого Вовка.

Пізніше «Бабелю» повідомили, що разом із Зонтовим бюро викрило ще одного адвоката. Вони обіцяли одній з приватних компаній посприяти в ухваленні позитивного для неї судового рішення. Допомогти їм у цьому мав сам Вовк. Пресслужба НАБУ підтвердила обшуки та затримання брата Вовка.

Улітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що на цих записах — розмови про тиск на суддів і на інші держоргани. Вовка та ще шістьох суддів підозрюють у спробі захоплення влади, створенні злочинної організації та втручанні в роботу державного діяча.