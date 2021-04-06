НАБУ затримало брата голови Окружного адмінсуду Вовка під час отримання $100 тисяч

Національне антикорупційне бюро затримало брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка під час отримання $100 тисяч.
Про це «Бабелю» повідомило джерело в антикорупційних органах.
Наразі у будівлі суду відбуваються обшуки. Затриманий — Юрій Зонтов, який є адвокатом. Як пише у власному Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко, отримані Зонтовим $100 тисяч начебто призначалися для самого Вовка.
Пізніше «Бабелю» повідомили, що разом із Зонтовим бюро викрило ще одного адвоката. Вони обіцяли одній з приватних компаній посприяти в ухваленні позитивного для неї судового рішення. Допомогти їм у цьому мав сам Вовк. Пресслужба НАБУ підтвердила обшуки та затримання брата Вовка.
Улітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що на цих записах — розмови про тиск на суддів і на інші держоргани. Вовка та ще шістьох суддів підозрюють у спробі захоплення влади, створенні злочинної організації та втручанні в роботу державного діяча.
- Вовк визнає, що на записах його голос, але стверджує, що слова вирвали з контексту і що все це — помста НАБУ.
- 1 вересня Вища рада правосуддя одноголосно залишила на посаді Павла Вовка. У ВРП пояснили, що ухвалили таке рішення, оскільки «немає доказів» про вручення підозри Вовку належним чином — отже, він не набув статусу підозрюваного.
- 15 березня Вищий антикорупційний суд зупинив судове провадження щодо Вовка — на той час, поки його не знайдуть.
- 17 березня НАБУ завершило розслідування справи «плівок» Окружного адміністративного суду.