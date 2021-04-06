НАБУ задержало брата главы Окружного админсуда Вовка при получении $100 тысяч

Национальное антикоррупционное бюро задержало брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка при получении $100 тысяч.
Об этом «Бабелю» сообщил источник в антикоррупционных органах.
Сейчас в здании суда проходят обыски. Задержанный — Юрий Зонтов, который является адвокатом. Как пишет в своем Telegram-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, полученные Зонтовым $100 тысяч якобы предназначались для самого Вовка.
Позже «Бабелю» сообщили, что вместе с Зонтовым бюро разоблачило еще одного адвоката. Они обещали одной из частных компаний посодействовать в принятии положительного для нее судебного решения. Помочь им в этом должен сам Вовк. Пресс-служба НАБУ на странице в Facebook подтвердила обыски и задержание брата Вовка.
Летом 2020 года НАБУ опубликовало записи разговоров, которые детективы сделали в кабинетах судей Окружного админсуда. В НАБУ говорят, что на этих записях — разговоры о давлении на судей и на другие госорганы. Вовка и еще шестерых судей подозревают в попытке захвата власти, создании преступной организации и вмешательстве в работу государственного деятеля.
- Вовк признает, что на записях его голос, но утверждает, что слова вырвали из контекста и что все это — месть НАБУ.
- 1 сентября Высший совет правосудия единогласно оставил на должности Павла Вовка. В ВСП объяснили, что приняли такое решение, поскольку «нет доказательств» о вручении подозрения Вовку должным образом — а значит, он не получил статус подозреваемого.
- 15 марта Высший антикоррупционный суд остановил судебное производство относительно Вовка — до того времени, пока его не найдут.
- 17 марта НАБУ завершило расследование дела «пленок» Окружного административного суда.