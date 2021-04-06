Глава ОАСК Вовк назвав затримання брата з хабарем «зведенням рахунків» та «помстою»

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що вважає сьогоднішні обшуки в ОАСК «провокацією» з боку Національного антикорупційного бюро і назвав їх «помстою».
Про це суддя написав на своїй сторінці у Facebook.
«У приміщенні суду в кількох кабінетах сьогодні дійсно проходило два обшуки. Сенсацій не знайшли, просто вилучили якусь справу, незакінчену розглядом. Переконаний, що, як і у всіх попередніх «гучних» справах НАБУ, тут немає правових підстав, належних доказів та перспективи», — запевнив Вовк.
За словами голови ОАСК, зараз суд працює в штатному режимі.
Окремо Вовк прокоментував інформацію про затримання його брата, адвоката Юрія Зонтова з хабарем.
«Мені, безсумнівно, шкода, що серед затриманих адвокатів називають імʼя мого брата. Його, очевидно, просто використовують як «видатковий матеріал» для зведення особистих рахунків. Робить це один ганебний корупціонер для помсти всьому суддівському корпусу. Не більше того», — наголосив він.
- 6 квітня НАБУ затримало Юрія Зонтова — брата Павла Вовка — під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів — аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.
- Улітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що на цих записах — розмови про тиск на суддів і на інші держоргани. Вовка та ще шістьох суддів підозрюють у спробі захоплення влади, створенні злочинної організації та втручанні в роботу державного діяча. Вовк визнає, що на записах його голос, але стверджує, що слова вирвали з контексту і що все це — помста НАБУ.
- 1 вересня Вища рада правосуддя одноголосно залишила на посаді Павла Вовка. У ВРП пояснили, що ухвалили таке рішення, оскільки «немає доказів» про вручення підозри Вовку належним чином — отже, він не набув статусу підозрюваного.
- 15 березня Вищий антикорупційний суд зупинив судове провадження щодо Вовка — на той час, поки його не знайдуть. 17 березня НАБУ завершило розслідування справи «плівок» суду.