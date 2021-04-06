Глава ОАСК Вовк назвав затримання брата з хабарем «зведенням рахунків» та «помстою»

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що вважає сьогоднішні обшуки в ОАСК «провокацією» з боку Національного антикорупційного бюро і назвав їх «помстою».

Про це суддя написав на своїй сторінці у Facebook.

«У приміщенні суду в кількох кабінетах сьогодні дійсно проходило два обшуки. Сенсацій не знайшли, просто вилучили якусь справу, незакінчену розглядом. Переконаний, що, як і у всіх попередніх «гучних» справах НАБУ, тут немає правових підстав, належних доказів та перспективи», — запевнив Вовк.