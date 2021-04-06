Новости

Глава ОАСК Вовк назвал задержание брата со взяткой «сведением счетов» и «местью»

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Глава ОАСК Вовк назвал задержание брата со взяткой «сведением счетов» и «местью»

Facebook / Павло Вовк

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что считает сегодняшние обыски в ОАСК «провокацией» со стороны Национального антикоррупционного бюро и назвал их «местью».

Об этом судья написал на своей странице в Facebook.

«В помещении суда в нескольких кабинетах сегодня действительно проходило два обыска. Сенсаций не нашли, просто изъяли какое-то дело, неоконченное рассмотрением. Убежден, что, как и во всех предыдущих «громких» делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», — заверил Вовк.

По словам главы ОАСК, сейчас суд работает в штатном режиме.

Отдельно Вовк прокомментировал информацию о задержании его брата, адвоката Юрия Зонтова со взяткой.

«Мне, несомненно, жаль, что среди задержанных адвокатов называют имя моего брата. Его, очевидно, просто используют как «расходный материал» для сведения личных счетов. Делает это один позорный коррупционер для мести всему судейскому корпусу. Не более того», — подчеркнул он.