Глава ОАСК Вовк назвал задержание брата со взяткой «сведением счетов» и «местью»

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что считает сегодняшние обыски в ОАСК «провокацией» со стороны Национального антикоррупционного бюро и назвал их «местью».
Об этом судья написал на своей странице в Facebook.
«В помещении суда в нескольких кабинетах сегодня действительно проходило два обыска. Сенсаций не нашли, просто изъяли какое-то дело, неоконченное рассмотрением. Убежден, что, как и во всех предыдущих «громких» делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», — заверил Вовк.
По словам главы ОАСК, сейчас суд работает в штатном режиме.
Отдельно Вовк прокомментировал информацию о задержании его брата, адвоката Юрия Зонтова со взяткой.
«Мне, несомненно, жаль, что среди задержанных адвокатов называют имя моего брата. Его, очевидно, просто используют как «расходный материал» для сведения личных счетов. Делает это один позорный коррупционер для мести всему судейскому корпусу. Не более того», — подчеркнул он.
- 6 апреля НАБУ задержало Юрия Зонтова — брата Павла Вовка — при получении $ 100 тысяч. Зонтов якобы хотел через своего брата решить вопрос с одним из судей — чтобы тот вынес положительное решение в одном из дел.
- Летом 2020 года НАБУ опубликовало записи разговоров, которые детективы сделали в кабинетах судей Окружного админсуда. В НАБУ говорят, что на этих записях — разговоры о давлении на судей и на другие госорганы. Вовка и еще шестерых судей подозревают в попытке захвата власти, создании преступной организации и вмешательстве в работу государственного деятеля. Вовк признает, что на записях его голос, но утверждает, что слова вырвали из контекста и что все это — месть НАБУ.
- 1 сентября Высший совет правосудия единогласно оставил на должности Павла Вовка. В ВСП объяснили, что приняли такое решение, поскольку «нет доказательств» о вручении подозрения Вовку должным образом — значит, он не получил статус подозреваемого.
- 15 марта Высший антикоррупционный суд остановил судебное производство в отношении Вовка — до того времени, пока его не найдут. 17 марта НАБУ завершило расследование дела «пленок» суда.