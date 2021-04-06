Глава ОАСК Вовк назвал задержание брата со взяткой «сведением счетов» и «местью»

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что считает сегодняшние обыски в ОАСК «провокацией» со стороны Национального антикоррупционного бюро и назвал их «местью».

Об этом судья написал на своей странице в Facebook.

«В помещении суда в нескольких кабинетах сегодня действительно проходило два обыска. Сенсаций не нашли, просто изъяли какое-то дело, неоконченное рассмотрением. Убежден, что, как и во всех предыдущих «громких» делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», — заверил Вовк.