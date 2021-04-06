«Ждем фантастическую историю»: Павел Волк отреагировал на обыски в Окружном административном суде Киева

Глава Окружного административного суда Киева подтвердил и прокомментировал обыски в здании суда — ждет очередную «фантастическую историю» от Национального антикоррупционного бюро. Перед этим НАБУ задержало его брата при получении $100 тысяч.

Об обысках Вовк сообщил в Facebook.

«Я понимаю, в это трудно поверить, но в ОАСК снова обыски и снова НАБУ. Два провалившихся уголовных производства: одно даже не довели до суда, второе — угрожали передать в суд, но пока так и не смогли. Плюс масса провокаций, тысячи новостей на лояльных ресурсах, угрозы, пустые обвинения. Всего этого оказалось мало для того, чтобы добиться своего и захватить суд. В итоге они пришли к нам снова», — отметил Вовк.