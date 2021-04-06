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«Ждем фантастическую историю»: Павел Волк отреагировал на обыски в Окружном административном суде Киева

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
«Ждем фантастическую историю»: Павел Волк отреагировал на обыски в Окружном административном суде Киева

Юлия Вебер / «Бабель»

Глава Окружного административного суда Киева подтвердил и прокомментировал обыски в здании суда — ждет очередную «фантастическую историю» от Национального антикоррупционного бюро. Перед этим НАБУ задержало его брата при получении $100 тысяч.

Об обысках Вовк сообщил в Facebook.

«Я понимаю, в это трудно поверить, но в ОАСК снова обыски и снова НАБУ. Два провалившихся уголовных производства: одно даже не довели до суда, второе — угрожали передать в суд, но пока так и не смогли. Плюс масса провокаций, тысячи новостей на лояльных ресурсах, угрозы, пустые обвинения. Всего этого оказалось мало для того, чтобы добиться своего и захватить суд. В итоге они пришли к нам снова», — отметил Вовк.

Глава суда рассказал, что ждет очередную «фантастическую историю»: «если в прошлый раз был «захват власти», то на этот раз должно быть что-то еще более странное».

Напомним, что 6 апреля НАБУ задержало Юрия Зонтова — брата Павла Вовка — при получении $100 тысяч. Зотов якобы хотел через своего брата решить вопрос с одним из судей — чтобы тот вынес положительное решение по одному из дел. Этот эпизод Вовк пока не прокомментировал.