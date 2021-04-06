«Ждем фантастическую историю»: Павел Волк отреагировал на обыски в Окружном административном суде Киева

Глава Окружного административного суда Киева подтвердил и прокомментировал обыски в здании суда — ждет очередную «фантастическую историю» от Национального антикоррупционного бюро. Перед этим НАБУ задержало его брата при получении $100 тысяч.
Об обысках Вовк сообщил в Facebook.
«Я понимаю, в это трудно поверить, но в ОАСК снова обыски и снова НАБУ. Два провалившихся уголовных производства: одно даже не довели до суда, второе — угрожали передать в суд, но пока так и не смогли. Плюс масса провокаций, тысячи новостей на лояльных ресурсах, угрозы, пустые обвинения. Всего этого оказалось мало для того, чтобы добиться своего и захватить суд. В итоге они пришли к нам снова», — отметил Вовк.
Глава суда рассказал, что ждет очередную «фантастическую историю»: «если в прошлый раз был «захват власти», то на этот раз должно быть что-то еще более странное».
Напомним, что 6 апреля НАБУ задержало Юрия Зонтова — брата Павла Вовка — при получении $100 тысяч. Зотов якобы хотел через своего брата решить вопрос с одним из судей — чтобы тот вынес положительное решение по одному из дел. Этот эпизод Вовк пока не прокомментировал.
- Летом 2020 года НАБУ опубликовало записи разговоров, которые детективы сделали в кабинетах судей Окружного админсуда. В НАБУ говорят, что на этих записях — разговоры о давлении на судей и на другие госорганы. Вовка и еще шестерых судей подозревают в попытке захвата власти, создании преступной организации и вмешательстве в работу государственного деятеля. Вовк признает, что на записях его голос, но утверждает, что слова вырвали из контекста и что все это — месть НАБУ.
- 1 сентября Высший совет правосудия единогласно оставил на должности Павла Вовка. В ВСП объяснили, что приняли такое решение, поскольку «нет доказательств» о вручении подозрения Вовку должным образом — а значит, он не получил статус подозреваемого.
- 15 марта Высший антикоррупционный суд остановил судебное производство относительно Вовка — до того времени, пока его не найдут. 17 марта НАБУ завершило расследование дела «пленок» суда.