Венедіктова підписала підозру брату голови ОАСК у справі про отримання $100 тисяч для суддів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру брату голові Окружного адміністративного суду Києва та адвокату, яких підозрюють в отриманні $100 тисяч в обмін на позитивне рішення вказаного суду.

Про це Венедіктова написала у Facebook.

«Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак, на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога — пряма дорога на лаву підсудних», — повідомила вона.