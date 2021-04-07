Венедіктова підписала підозру брату голови ОАСК у справі про отримання $100 тисяч для суддів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру брату голові Окружного адміністративного суду Києва та адвокату, яких підозрюють в отриманні $100 тисяч в обмін на позитивне рішення вказаного суду.
Про це Венедіктова написала у Facebook.
«Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак, на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога — пряма дорога на лаву підсудних», — повідомила вона.
Вона пояснила, що обидва адвокати отримали $100 тисяч і мали передати ці кошти суддям ОАСК. За ці гроші адвокати обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести «зручне» судове рішення.
Венедіктова також підтвердила, що один із затриманих — брат голови Окружного адмінсуду Павла Вовка. Інший затриманий, за даними джерел «Бабеля» — адвокат Юрій Донець.
- 6 квітня НАБУ затримало Юрія Зонтова — брата Павла Вовка — під час отримання $100 тисяч. Сам Вовк назвав затримання і обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і «помстою».
- НАБУ повідомило, що під час обшуку у адвокатів знайшло понад $3,7 млн, €840 тис., 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн та 100 шекелів. Крім того, правоохоронці виявили золоті злитки, антикваріат та документи на ім’я голови ОАСК Павла Вовка та його близького родича.