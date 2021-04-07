Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК по делу о получении $100 тысяч для судей

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение брату главы Окружного административного суда Киева и адвокату, которых подозревают в получении $100 тысяч в обмен на положительное решение указанного суда.
Об этом Венедиктова написала в Facebook.
«Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они предоставляли, как им казалось, адвокатские услуги, однако, по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь — прямая дорога на скамью подсудимых», — сообщила она.
Она пояснила, что оба адвокаты получили $100 тысяч и должны были передать эти средства судьям ОАСК. За эти деньги адвокаты обещали ликвидатору одной из компаний помочь вынести «удобное» судебное решение.
Венедиктова также подтвердила, что один из задержанных — брат председателя Окружного админсуда Павла Вовка. Согласно источникам «Бабеля», второй задержанный — юрист Юрий Донец.
- 6 апреля НАБУ задержало Юрия Зонтова — брата Павла Вовка — при получении $100 тысяч. Сам Вовк назвал задержания и обыски в суде «провокацией» со стороны НАБУ и «местью».
- НАБУ сообщило, что во время обыска у адвокатов нашло более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн и 100 шекелей. Кроме того, правоохранители обнаружили золотые слитки, антиквариат и документы на имя главы ОАСК Павла Вовка и его близкого родственника.