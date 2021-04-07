Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК по делу о получении $100 тысяч для судей

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение брату главы Окружного административного суда Киева и адвокату, которых подозревают в получении $100 тысяч в обмен на положительное решение указанного суда.

Об этом Венедиктова написала в Facebook.

«Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они предоставляли, как им казалось, адвокатские услуги, однако, по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь — прямая дорога на скамью подсудимых», — сообщила она.