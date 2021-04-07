Брат Вовка в 2015 году предоставил «судье Майдана» Данилишину доступ к своим счетам и сейфу. После этого доходы последнего резко выросли

Брат главы Окружного админсуда Юрий Зонтов в 2015 году предоставил доступ «судье Майдана» Виктору Данилишину к своим счетам и сейфу. После этого состояние семьи Данилишина резко выросло.
Об этом говорится в материале «Бабеля».
Данилишин в 2013 году запретил участникам Евромайдана устанавливать палатки в центре Киева с конца ноября 2013 года до начала января 2014 года. Это решение позволило силовикам открывать на митингующих уголовные дела.
После этого в 2018 году Общественный совет добродетели (ОСД) рассматривал его дело. В 2013 году Данилишин был судьей Окружного админсуда. ОСД указал, что в 2015 году судья получил от Юрия Зонтова доверенность, которая дала ему доступ к его счетам и сейфу. После этого состояние Данилишина резко выросло, а его жена получила более миллиона гривен в подарок. Для чего Зонтов это сделал — неизвестно.
- Напомним, что 6 апреля НАБУ задержало двух адвокатов. Один из них — Юрий Зонтов, который является братом главы Окружного админсуда Павла Вовка. Второй, по данным «Бабеля» Юрий Донец. Их задержали при получении $100 тысяч. За эти деньги они обещали помочь вынести «удобное» судебное решение. После этого главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов писал в Facebook, что брат Вовка Зонтов заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки.
- 7 апреля Зонтову и Донцу сообщили о подозрении, а сам Вовк назвал задержание и обыски в суде «провокацией» со стороны НАБУ и «местью».
- НАБУ сообщило, что во время обыска у адвокатов было выявлено более 3,7 млн долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тыс. гривен и 100 шекелей. Кроме того, правоохранители обнаружили золотые слитки, антиквариат и документы на имя председателя ОАСК Павла Вовка и его близкого родственника — брата.