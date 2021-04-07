Брат Вовка в 2015 году предоставил «судье Майдана» Данилишину доступ к своим счетам и сейфу. После этого доходы последнего резко выросли

Брат главы Окружного админсуда Юрий Зонтов в 2015 году предоставил доступ «судье Майдана» Виктору Данилишину к своим счетам и сейфу. После этого состояние семьи Данилишина резко выросло.

Об этом говорится в материале «Бабеля».

Данилишин в 2013 году запретил участникам Евромайдана устанавливать палатки в центре Киева с конца ноября 2013 года до начала января 2014 года. Это решение позволило силовикам открывать на митингующих уголовные дела.

После этого в 2018 году Общественный совет добродетели (ОСД) рассматривал его дело. В 2013 году Данилишин был судьей Окружного админсуда. ОСД указал, что в 2015 году судья получил от Юрия Зонтова доверенность, которая дала ему доступ к его счетам и сейфу. После этого состояние Данилишина резко выросло, а его жена получила более миллиона гривен в подарок. Для чего Зонтов это сделал — неизвестно.