Брат Вовка у 2015 році надав «судді Майдану» Данилишину доступ до своїх рахунків та сейфа. Після цього доходи останнього різко зросли

Брат очільника Окружного адмінсуду Юрій Зонтов у 2015 році надав доступ «судді Майдану» Віктору Данилишину до своїх рахунків та сейфа. Після цього статки сім’ї Данилишина різко зросли.

Про це йдеться у матеріалі «Бабеля».

Данилишин у 2013 році заборонив учасникам Євромайдану встановлювати намети в центрі Києва з кінця листопада 2013 року до початку січня 2014 року. Це рішення дозволило силовикам відкривати на мітингувальників кримінальні справи.

Після цього у 2018 році Громадська рада доброчесності (ГРД) розглядала його справу. У 2013 році Данилишин був суддею Окружного адмінсуду. ГРД вказала, що в 2015 році суддя отримав від Юрія Зонтова довіреність, яка дала йому доступ до його рахунків та сейфа. Після цього статки Данилишина різко зросли, а його дружина отримала понад мільйон гривень у подарунок. Для чого Зонтов це зробив — невідомо.