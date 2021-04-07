Брат Вовка у 2015 році надав «судді Майдану» Данилишину доступ до своїх рахунків та сейфа. Після цього доходи останнього різко зросли

Брат очільника Окружного адмінсуду Юрій Зонтов у 2015 році надав доступ «судді Майдану» Віктору Данилишину до своїх рахунків та сейфа. Після цього статки сім’ї Данилишина різко зросли.
Про це йдеться у матеріалі «Бабеля».
Данилишин у 2013 році заборонив учасникам Євромайдану встановлювати намети в центрі Києва з кінця листопада 2013 року до початку січня 2014 року. Це рішення дозволило силовикам відкривати на мітингувальників кримінальні справи.
Після цього у 2018 році Громадська рада доброчесності (ГРД) розглядала його справу. У 2013 році Данилишин був суддею Окружного адмінсуду. ГРД вказала, що в 2015 році суддя отримав від Юрія Зонтова довіреність, яка дала йому доступ до його рахунків та сейфа. Після цього статки Данилишина різко зросли, а його дружина отримала понад мільйон гривень у подарунок. Для чого Зонтов це зробив — невідомо.
- Нагадаємо, що 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів. Один з них — Юрій Зонтов, який є братом глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Другий, за даними «Бабеля», Юрій Донець. Їх затримали під час отримання $100 тисяч. За ці гроші вони обіцяли допомогти винести «зручне» судове рішення. Після цього головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов писав у Facebook, що брат Вовка Зонтов заявив, що є працівником Служби зовнішньої розвідки.
- 7 квітня Зонтову та Донцю повідомили про підозру, а сам Вовк назвав затримання і обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і «помстою».
- НАБУ повідомило, що під час обшуку у адвокатів було виявлено понад 3,7 млн доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. гривень та 100 шекелів. Крім того, правоохоронці виявили золоті злитки, антикваріат та документи на ім’я голови ОАСК Павла Вовка та його близького родича — брата.