НАБУ поймало брата судьи Павла Вовка — Юрия Зонтова. Он защищал компанию Ахметова, делил сейф с «судьей Майдана» и работал в разведке — рассказываем коротко

Фамилия

Юрий старше Павла на пять лет. Раньше у них была одна фамилия — Зонтов. Но в 1999 году Павел женился на Светлане Вовк и взял ее фамилию. «Мне казалось, моя фамилия недостаточно украинская, поэтому решил ее сменить», — объяснял «Бабелю» свое решение Павел Вовк. Юрий оставил фамилию отца.

Работа в парламенте

С 2010 по 2012 год Юрий Зонтов был помощником депутата-регионала Сергея Васютина. До парламента Васютин возглавлял компанию Рината Ахметова «Укртранслизинг». Зонтов как адвокат представлял интересы компании в суде.

Связи с «судьей Майдана»

В 2018 году Общественный совет добропорядочности (ОСД) разбирал дело судьи Окружного админсуда Киева Виктора Данилишина. Накануне Евромайдана он запретил митингующим устанавливать палатки в центре Киева с конца ноября 2013-го до начала января 2014 года. Это решение позволило силовикам открывать на митингующих уголовные дела.

В отчете по Данилишину ОСД отметил один необычный факт. В мае 2015 года Юрий Зонтов выписал Данилишину доверенность, и судья получил доступ к счетам и индивидуальному сейфу брата своего непосредственного начальника — Павла Вовка. Зачем — неизвестно, но в ОСД отметили, что сразу после этого доходы семьи Данилишина резко выросли. Например, его жена получила более миллиона гривен в подарок. Проверку ОСД на добропорядочность Данилишин провалил.

Партнерство с фигурантом дела НАБУ

В 2015 году Зонтов вместе с адвокатом Сергеем Рогажуком основал общественную организацию «Развития транзитного потенциала Украины». Ее возглавил Ярослав Жмурко. О работе этой организации ничего не известно — у нее нет сайта, она не упоминается в СМИ.

Параллельно Жмурко работал в компании «Укрзалізниця» (УЗ). НАБУ обвиняет его в фиктивном предпринимательстве: через подставные компании он выигрывал тендеры УЗ и по завышенной цене продавал деревянный брус и шпалы. Детективы НАБУ считают, что таким образом государство потеряло почти 14 миллионов гривен. Суд над Жмурко продолжается с 2017 года.

Бизнес

С 2016 по 2018 год Юрий Зонтов мог заниматься бизнесом — он был ФЛП . Он и его жена, тоже частный предприниматель, имели право сдавать недвижимость. На двоих у них было восемь квартир в центре Киева и один дом в пригороде — селе Гатное. Какую конкретно недвижимость они сдавали и сколько на этом зарабатывали — неизвестно. Как ФЛП Зонтов также работал в сфере права и консультировал по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В графе «контактная информация» у двух ФЛП Зонтовых указан один адрес — Воздухофлотский проспект, 28. По этому адресу находится воинская часть А4566. В постсоветских странах в воинских частях часто регистрировали сотрудников спецслужб — так руководство скрывало их настоящие адреса. Не исключено, что уже в то время Зонтов работал в Службе внешней разведки.

Служба внешней разведки

Шестого апреля, во время задержания, Юрий Зонтов представился сотрудником Службы внешней разведки (СВР). Там эту информацию «Бабелю» подтвердили и сообщили, что задержание не связано с работой в разведке. На время досудебного расследования СВР отстранила Зонтова от должности и пообещала всячески помогать НАБУ.