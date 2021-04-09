Брата судьи Вовка отправили под стражу. Размер залога — более 35 миллионов гривен

Прокуроры настаивали на вдвое большей сумме залога — 70 миллионов гривен. Адвокаты Зонтова утверждали, что он не скроется от следствия, указывая, что он имеет прочные социальные связи, а все его имущество и семья находятся в Украине.

Высший антикоррупционный суд отправил брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой внесения залога. Сумма залога составляет 35 миллионов 185 тысяч гривен.

По версии следствия, как сообщает «Украинская правда», Юрий Зонтов и еще один адвокат — Юрий Донец (ему продолжат избирать меру пресечения 9 апреля) — в начале 2021 года предложили «помочь» страховой компании «АКС Кэпитал», которая сейчас находится в состоянии прекращения.

Фирма подала в Окружной админсуд иск против налоговой службы и просила признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение. Донец представлял интересы компании в суде.

Адвокатов сдал правоохранителям человек по фамилии Коваленко, который был ликвидатором «АКС Кэпитал» и которого подстрекали дать взятку судье.

По утверждению следствия, Донец во время встречи с Коваленко предложил ему за $100 тысяч организовать решение в пользу страховой компании. После этого адвокат привлек своего знакомого — Зонтова, поскольку тот является родным братом главы ОАСК Вовка и может помочь с передачей взятки.