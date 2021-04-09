Брата судьи Вовка отправили под стражу. Размер залога — более 35 миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд отправил брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой внесения залога. Сумма залога составляет 35 миллионов 185 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Прокуроры настаивали на вдвое большей сумме залога — 70 миллионов гривен. Адвокаты Зонтова утверждали, что он не скроется от следствия, указывая, что он имеет прочные социальные связи, а все его имущество и семья находятся в Украине.
По версии следствия, как сообщает «Украинская правда», Юрий Зонтов и еще один адвокат — Юрий Донец (ему продолжат избирать меру пресечения 9 апреля) — в начале 2021 года предложили «помочь» страховой компании «АКС Кэпитал», которая сейчас находится в состоянии прекращения.
Фирма подала в Окружной админсуд иск против налоговой службы и просила признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение. Донец представлял интересы компании в суде.
Адвокатов сдал правоохранителям человек по фамилии Коваленко, который был ликвидатором «АКС Кэпитал» и которого подстрекали дать взятку судье.
По утверждению следствия, Донец во время встречи с Коваленко предложил ему за $100 тысяч организовать решение в пользу страховой компании. После этого адвокат привлек своего знакомого — Зонтова, поскольку тот является родным братом главы ОАСК Вовка и может помочь с передачей взятки.
- Напомним, 6 апреля НАБУ задержало двух адвокатов. Один из них — Юрий Зонтов, брат главы Окружного админсуда Павла Вовка. Зонтов также оказался сотрудником Службы внешней разведки. Второй адвокат — Юрий Донец. Их задержали при получении $100 тысяч. За эти деньги они обещали помочь вынести «удобное» судебное решение.
- 7 апреля Зонтову и Донцу сообщили о подозрении, а сам Вовк назвал задержание и обыски в суде «провокацией» со стороны НАБУ и «местью».
- НАБУ сообщило, что во время обыска у адвокатов нашли более $3,7 миллиона, €840 тысяч , 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей. Кроме того, правоохранители обнаружили золотые слитки, антиквариат и документы на имя председателя ОАСК Павла Вовка и его близкого родственника — брата.