Брата судді Вовка відправили під варту. Розмір застави — понад 35 мільйонів гривень

Прокурори наполягали на вдвічі більшій сумі застави — 70 мільйонів гривень. Адвокати Зонтова стверджували, що він не переховуватиметься від слідства, вказуючи, що він має міцні соціальні зв’язки, а все його майно та родина перебувають в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Вищий антикорупційний суд відправив брата глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова під варту до 4 червня з альтернативою внесення застави. Сума застави становить 35 мільйонів 185 тисяч гривень.

За версією слідства, як повідомляє «Українська правда», Юрій Зонтов і ще один адвокат — Юрій Донець (йому продовжать обирати запобіжний захід 9 квітня) — на початку 2021 року запропонували «допомогти» страховій компанії «АКС Кепітал», яка наразі перебуває у стані припинення.

Фірма подала до Окружного адмінсуду позов проти податкової служби та просила визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення. Донець представляв інтереси компанії в суді.

Адвокатів здав правоохоронцям чоловік на прізвище Коваленко, який був ліквідатором «АКС Кепітал» і якого підбурювали дати хабар судді.

За твердженням слідства, Донець під час зустрічі з Коваленком запропонував йому за $100 тисяч організувати рішення на користь страхової компанії. Після цього адвокат залучив свого знайомого — Зонтова, оскільки той є рідним братом глави ОАСК Вовка і може посприяти передачі хабаря.