Затримання брата голови ОАСК: під час обшуку знайшли антикваріат та понад $3,7 млн готівкою

Під час обшуків у затриманих напередодні брата голови Окружного адміністративного суду Києва та іншого адвоката правоохоронці вилучили понад $3,7 мільйона готівкою.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Під час обшуку приміщення, де були затримані підозрювані, детективи знайшли понад $3,7 млн, €840 тис., 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн та 100 шекелів. Крім того, правоохоронці виявили золоті злитки, антикваріат та документи на ім’я голови ОАСК Павла Вовка та його близького родича.