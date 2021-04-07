Затримання брата голови ОАСК: під час обшуку знайшли антикваріат та понад $3,7 млн готівкою

Під час обшуків у затриманих напередодні брата голови Окружного адміністративного суду Києва та іншого адвоката правоохоронці вилучили понад $3,7 мільйона готівкою.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.
Під час обшуку приміщення, де були затримані підозрювані, детективи знайшли понад $3,7 млн, €840 тис., 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн та 100 шекелів. Крім того, правоохоронці виявили золоті злитки, антикваріат та документи на ім’я голови ОАСК Павла Вовка та його близького родича.
Головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов повідомив, що обшук проводився на конспіративній квартирі Вовка за адресою вул. Джона Маккейна. Квартира оформлена на одного з адвокатів. Сам Зонтов, за твердженням журналіста, є заступником начальника Служби зовнішньої розвідки України і «забезпечував прикриття і безпеку таємних корупційних афер свого брата».
- 6 квітня НАБУ затримало Юрія Зонтова — брата Павла Вовка — під час отримання $100 тисяч. Зонтов з іншим адвокатом начебто обіцяв одній з компаній через свого брата вирішити питання з одним із суддів ОАСК — аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.
- Сам Вовк назвав затриманні і обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і назвав їх «помстою».