Задержание брата главы ОАСК: во время обыска нашли антиквариат и более $3,7 млн наличными

Во время обысков у задержанных накануне брата главы Окружного административного суда Киева и другого адвоката правоохранители изъяли более $3,7 миллиона наличными.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Во время обыска помещения, где были задержаны подозреваемые, детективы нашли $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн и 100 шекелей. Кроме того, правоохранители обнаружили золотые слитки, антиквариат и документы на имя главы ОАСК Павла Вовка и его близкого родственника.