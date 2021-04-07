Задержание брата главы ОАСК: во время обыска нашли антиквариат и более $3,7 млн наличными

Во время обысков у задержанных накануне брата главы Окружного административного суда Киева и другого адвоката правоохранители изъяли более $3,7 миллиона наличными.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Во время обыска помещения, где были задержаны подозреваемые, детективы нашли $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн и 100 шекелей. Кроме того, правоохранители обнаружили золотые слитки, антиквариат и документы на имя главы ОАСК Павла Вовка и его близкого родственника.
Главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов сообщил, что обыск проводился на конспиративной квартире Вовка по адресу улица Джона Маккейна. Квартира оформлена на одного из адвокатов. Сам Зонтов, по утверждению журналиста, является заместителем начальника Службы внешней разведки Украины и «обеспечивал прикрытие и безопасность тайных коррупционных афер своего брата».
- 6 апреля НАБУ задержало Юрия Зонтова — брата Павла Вовка — при получении $100 тысяч. Зонтов с другим адвокатом якобы обещал одной из компаний через своего брата решить вопрос с одним из судей ОАСК — чтобы тот вынес положительное решение по одному из дел.
- Сам Вовк назвал задержание и обыски в суде «провокацией» со стороны НАБУ и «местью».