ВАКС арештував майно та кошти адвоката Зонтова — брата очільника ОАСК Вовка

Вищий антикорупційний суд арештував вилучене під час затримання майно та кошти адвоката Юрія Зонтова — брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка.
Про це пише ВАКС у своєму Facebook.
«Серед арештованого майна, зокрема, антикваріат, документи на майно та великі обсяги готівки в іноземній валюті: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів», — йдеться у повідомленні.
З відповідним клопотанням до суду звернулися прокурори САП та детективи НАБУ. У ВАКС нагадують, що арешт майна можна повністю або частково скасувати за клопотанням його власника або володільця.
- 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів. Один з них — Юрій Зонтов, брат глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Зонтов також виявився працівником Служби зовнішньої розвідки. Другий адвокат — Юрій Донець. Їх затримали під час отримання $100 тисяч. За ці гроші вони обіцяли допомогти винести «зручне» судове рішення.
- 7 квітня Зонтову та Донцю повідомили про підозру, а сам Вовк назвав затримання й обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і «помстою».
- НАБУ повідомило, що під час обшуку в адвокатів виявили понад $3,7 мільйона, €840 тисяч, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів. Також правоохоронці виявили золоті злитки й антикваріат.
- 9 квітня суд заарештував Зонтова на два місяці із заставою понад 35 мільйонів гривень.