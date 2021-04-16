Голова Нацбанку Шевченко: Найближчим часом ПриватБанк виставлять на продаж

Національний банк України найближчим часом планує виставити на продаж державний ПриватБанк.
Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко в інтервʼю виданню GlobalCapital.
«За нашими планами, ПриватБанк, найбільший банківський актив України, незабаром буде виставлений на продаж. Ми вважаємо, що приватизація ПриватБанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, зокрема зі США та ЄС», — наголосив він.
На думку Шевченка, банківській сектор України має значний потенціал для міжнародних інвесторів.
«Сподіваємося, що через пʼять років частка держави на банківському ринку впаде з 55 до 25%. Цей процес допоможе українській банківській системі здобути більшу незалежність і буде сприяти роботі банків відповідно до ринкових принципів», — додав глава регулятора.
- ПриватБанк був націоналізований 21 грудня 2016 року — Міністерство фінансів купило 100% акцій банку за 1 грн. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів безпосередньо 41,6% акцій банку, ще 16,5% — опосередковано через компанію Triantal investments LTD. Геннадій Боголюбов прямо та опосередковано володів 41,5% акцій банку. Власником 2,7% акцій банку був голова правління Олександр Дубілет.
- У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського і Боголюбова, а також афілійованих з ними компаній. Банк стверджує, що вони незаконно привласнили $1,9 мільярда у 2013—2014 роках через низку удаваних правочинів, а гроші вивели на свої компанії.
- Колишній акціонер ПриватБанку, бізнесмен Ігор Коломойський хоче, щоб держава повернула йому $2 мільярди капіталу банку, і тоді він відмовиться від суперечок у суді в цій справі.
- 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав рішення про націоналізацію ПриватБанку протиправним. У травні 2019 року керівництво банку подало позов проти Коломойського і Боголюбова до Канцелярського суду штату Делавер. ПриватБанк заявив про мільярдні збитки та стверджував, що бізнесмени за гроші банку скуповували нерухомість у штатах Огайо, Техас, Флорида та Кентуккі.
- 22 лютого НАБУ затримало колишнього заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни. Наступного дня експосадовцям державного ПриватБанку оголосили підозру в розкраданні 136 мільйонів гривень: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, повʼязаної з банком.