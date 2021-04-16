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Голова Нацбанку Шевченко: Найближчим часом ПриватБанк виставлять на продаж

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:
Голова Нацбанку Шевченко: Найближчим часом ПриватБанк виставлять на продаж

Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images

Національний банк України найближчим часом планує виставити на продаж державний ПриватБанк.

Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко в інтервʼю виданню GlobalCapital.

«За нашими планами, ПриватБанк, найбільший банківський актив України, незабаром буде виставлений на продаж. Ми вважаємо, що приватизація ПриватБанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, зокрема зі США та ЄС», — наголосив він.

На думку Шевченка, банківській сектор України має значний потенціал для міжнародних інвесторів.

«Сподіваємося, що через пʼять років частка держави на банківському ринку впаде з 55 до 25%. Цей процес допоможе українській банківській системі здобути більшу незалежність і буде сприяти роботі банків відповідно до ринкових принципів», — додав глава регулятора.

  • ПриватБанк був націоналізований 21 грудня 2016 року — Міністерство фінансів купило 100% акцій банку за 1 грн. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів безпосередньо 41,6% акцій банку, ще 16,5% — опосередковано через компанію Triantal investments LTD. Геннадій Боголюбов прямо та опосередковано володів 41,5% акцій банку. Власником 2,7% акцій банку був голова правління Олександр Дубілет.
  • У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського і Боголюбова, а також афілійованих з ними компаній. Банк стверджує, що вони незаконно привласнили $1,9 мільярда у 2013—2014 роках через низку удаваних правочинів, а гроші вивели на свої компанії.