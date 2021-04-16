Голова Нацбанку Шевченко: Найближчим часом ПриватБанк виставлять на продаж

Національний банк України найближчим часом планує виставити на продаж державний ПриватБанк.

Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко в інтервʼю виданню GlobalCapital.

«За нашими планами, ПриватБанк, найбільший банківський актив України, незабаром буде виставлений на продаж. Ми вважаємо, що приватизація ПриватБанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, зокрема зі США та ЄС», — наголосив він.