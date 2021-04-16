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Глава Нацбанка Шевченко: В ближайшее время ПриватБанк выставят на продажу

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Глава Нацбанка Шевченко: В ближайшее время ПриватБанк выставят на продажу

Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images

Национальный банк Украины в ближайшее время планирует выставить на продажу государственный ПриватБанк.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью изданию GlobalCapital.

«Согласно нашим планам, ПриватБанк, крупнейший банковский актив Украины, вскоре будет выставлен на продажу. Мы считаем, что приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в частности из США и ЕС», — подчеркнул он.

По мнению Шевченко, у банковского сектора Украины есть значительный потенциал для международных инвесторов.

«Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55 до 25%. Этот процесс поможет украинской банковской системе получить большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами», — добавил глава регулятора.

  • ПриватБанк был национализирован 21 декабря 2016 года — Министерство финансов купило 100% акций банка за 1 грн. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел напрямую 41,6% акций банка, еще 16,5% — опосредованно через компанию Triantal investments LTD. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5% акций банка. Владельцем 2,7% акций банка был глава правления Александр Дубилет.
  • В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также аффилированных с ними компаний. Банк утверждает, что они незаконно присвоили $1,9 миллиарда в 2013—2014 годах через ряд мнимых сделок, а деньги вывели на свои компании.