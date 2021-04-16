Глава Нацбанка Шевченко: В ближайшее время ПриватБанк выставят на продажу

Национальный банк Украины в ближайшее время планирует выставить на продажу государственный ПриватБанк.
Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью изданию GlobalCapital.
«Согласно нашим планам, ПриватБанк, крупнейший банковский актив Украины, вскоре будет выставлен на продажу. Мы считаем, что приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в частности из США и ЕС», — подчеркнул он.
По мнению Шевченко, у банковского сектора Украины есть значительный потенциал для международных инвесторов.
«Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55 до 25%. Этот процесс поможет украинской банковской системе получить большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами», — добавил глава регулятора.
- ПриватБанк был национализирован 21 декабря 2016 года — Министерство финансов купило 100% акций банка за 1 грн. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел напрямую 41,6% акций банка, еще 16,5% — опосредованно через компанию Triantal investments LTD. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5% акций банка. Владельцем 2,7% акций банка был глава правления Александр Дубилет.
- В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также аффилированных с ними компаний. Банк утверждает, что они незаконно присвоили $1,9 миллиарда в 2013—2014 годах через ряд мнимых сделок, а деньги вывели на свои компании.
- Бывший акционер ПриватБанка, бизнесмен Игорь Коломойский хочет, чтобы государство вернуло ему $2 миллиарда капитала банка, и тогда он откажется от споров в суде по этому делу.
- 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал решение о национализации ПриватБанка противоправным. В мае 2019 года руководство банка подало иск против Коломойского и Боголюбова в Канцелярский суд штата Делавэр. ПриватБанк заявил о миллиардных убытках и утверждал, что бизнесмены за деньги банка скупали недвижимость в штатах Огайо, Техас, Флорида и Кентукки.
- 22 февраля НАБУ задержало бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко, который пытался вылететь из страны. На следующий день экс-чиновникам государственного ПриватБанка объявили подозрение в хищении 136 миллионов гривен: бывшему главе правления банка, его заместителю и по совместительству главе правления компании, связанной с банком.