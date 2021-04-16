Глава Нацбанка Шевченко: В ближайшее время ПриватБанк выставят на продажу

«Согласно нашим планам, ПриватБанк, крупнейший банковский актив Украины, вскоре будет выставлен на продажу. Мы считаем, что приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в частности из США и ЕС», — подчеркнул он.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью изданию GlobalCapital .

Национальный банк Украины в ближайшее время планирует выставить на продажу государственный ПриватБанк .

По мнению Шевченко, у банковского сектора Украины есть значительный потенциал для международных инвесторов.

«Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55 до 25%. Этот процесс поможет украинской банковской системе получить большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами», — добавил глава регулятора.