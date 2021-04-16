У Гонконзі за законом про нацбезпеку медіамагната і дисидента Джиммі Лая відправили на рік до вʼязниці

Медіамагната з Гонконгу, 72-річного Джиммі Лая засудили до року вʼязниці за роль в організації антиурядових протестів у 2019 році. Про це повідомляє BBC.

Магната арештували в серпні 2020 року за підозрою в порушенні ухваленого китайським парламентом закону про захист національної безпеки та змові з іноземними державами.

Лай — засновник Apple Daily. Це видання відоме критикою китайського режиму. Загалом всі його видання відомі спробами встановити в Гонконзі свої правила. Китайська влада називала Лая головним організатором торішніх протестів у Гонконзі.