В Гонконге по закону о нацбезопасности медиамагната и диссидента Джимми Лая отправили на год в тюрьму

Медиамагната из Гонконга, 72-летнего Джимми Лая приговорили к году тюрьмы за роль в организации антиправительственных протестов в 2019 году. Об этом сообщает BBC.

Магната арестовали в августе 2020 года по подозрению в нарушении недавно принятого китайским парламентом закона о защите национальной безопасности и сговоре с иностранными государствами.

Лай — основатель Apple Daily. Это издание известно критикой китайского режима. В целом все его издания известны попытками установить в Гонконге свои правила. Китайские власти называла Лая главным организатором прошлогодних протестов в Гонконге.