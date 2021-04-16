В Гонконге по закону о нацбезопасности медиамагната и диссидента Джимми Лая отправили на год в тюрьму

Медиамагната из Гонконга, 72-летнего Джимми Лая приговорили к году тюрьмы за роль в организации антиправительственных протестов в 2019 году. Об этом сообщает BBC.
Магната арестовали в августе 2020 года по подозрению в нарушении недавно принятого китайским парламентом закона о защите национальной безопасности и сговоре с иностранными государствами.
Лай — основатель Apple Daily. Это издание известно критикой китайского режима. В целом все его издания известны попытками установить в Гонконге свои правила. Китайские власти называла Лая главным организатором прошлогодних протестов в Гонконге.
Ранее газета Apple Daily опубликовала письмо Лая, которое он прислал из тюрьмы: «Мы как журналисты обязаны добиваться справедливости. Пока мы не ослеплены соблазнами, пока мы не позволяем злу проходить через нас, мы несем свою ответственность».
Напомним, что поводом для протестов стал законопроект, разрешающий экстрадицию на материковый Китай. У Гонконга широкая внутренняя автономия, поэтому активисты опасаются, что Пекин может использовать экстрадицию для политических репрессий.
У Гонконга особый статус с правами широкой автономии. До 1997 года он был британской колонией. Затем его передали Китаю по договору, одним из ключевых пунктов которого был принцип «одна страна, две системы». Пекин брал на себя вопросы обороны и внешней политики, а Гонконг оставлял за собой контроль над законодательством, полицией, финансовой системой и иммиграционной политикой, а также сохранял членство в международных организациях.
- 30 июня 2020 года парламент Китая принял закон об усилении спецслужб в Гонконге. «Закон о национальной безопасности» расценивают как ответ на протесты 2019 года. Новый закон декларирует усиление борьбы с сепаратизмом, терроризмом и заговорами с участием иностранных правительств.
- Сенат США одобрил санкции против Китая за «подрыв независимости» Гонконга. Тайвань заявил о готовности помогать гонконгцам, которые подверглись преследованиям, а Великобритания предоставит им убежище. Помощь жителям Гонконга пообещала и Австралия. Китай в ответ заявил, что предоставление убежища гонконгцам — это нарушение международного права.