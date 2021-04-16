Зеленський перепризначив заступника голови КСУ Головатого членом Венеціанської комісії

Президент України Володимир Зеленський перепризначив заступника голови Конституційного суду Сергія Головатого членом Венеціанської комісії.
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
Зазначимо, перед цим Зеленський звільнив Головатого від виконання обов’язків члена Венеціанської комісії у зв’язку з закінченням терміну повноважень.
Наступним указом він призначив заступника голови КСУ членом Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) — за згодою.
- 27 жовтня Велика палата КСУ визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна. Суд розглядав справу за поданням 47 депутатів, більшість із яких — з «Опозиційної платформи — За життя». Пізніше стало відомо, що КС визнав неконституційними повноваження НАЗК.
- 29 жовтня відбулися термінові засідання Кабінету міністрів і Ради національної безпеки та оборони. Після цього за розпорядженням уряду з 00:00 30 жовтня НАЗК відкрило доступ до реєстру електронних декларацій — реєстр не працював з вечора 28 жовтня.
- 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці, а 28 лютого — продовжив ще на місяць. У КСУ назвали указ президента юридично нікчемним і наголосили, що суд продовжує працювати у штатному режимі.
- Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень. Зрештою ДБР повідомило йому про підозру 19 січня.
- У КСУ повідомили, що Тупицький продовжує отримувати зарплату та виконувати службові обов’язки, але дистанційно, бо співробітники Управління держохорони не впускають його на територію суду.
- Раніше в НАЗК заявили про наявність конфлікту інтересів у Головатого під час ухвалення рішення КСУ щодо неконституційності статті Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Відомство виявило ознаки декларування недостовірної інформації.
- За словами Головатого, невідповідність на понад 3,6 мільйона гривень, виявлена НАЗК, є наслідком «технічної помилки». Він стверджує, що припустився її, заповнюючи документ, коли у графу «загальний дохід» вніс цифри, що відповідають сумі сплачених ним податків.