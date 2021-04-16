Зеленский переназначил заместителя главы КСУ Головатого членом Венецианской комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский переназначил заместителя главы Конституционного суда Сергея Головатого членом Венецианской комиссии.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Отметим, перед этим Зеленский освободил Головатого от исполнения обязанностей члена Венецианской комиссии в связи с истечением срока полномочий.
Следующим указом он назначил замглавы КСУ членом Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) — по согласию.
- 27 октября Большая палата КСУ признала неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества. Суд рассматривал дело по представлению 47 депутатов, большинство из которых — из «Оппозиционной платформы — За жизнь». Позже стало известно, что КС признал неконституционными полномочия НАПК.
- 29 октября состоялись срочные заседания Кабинета министров и Совета национальной безопасности и обороны. После этого по распоряжению правительства с 00:00 30 октября НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций — реестр не работал с вечера 28 октября.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — продлил еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным и отметили, что суд продолжает работать в штатном режиме.
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний. ГБР сообщило ему о подозрении 19 января.
- В КСУ сообщили, что Тупицкий продолжает получать зарплату и выполнять служебные обязанности, но дистанционно, так как сотрудники Управления госохраны не пускают его на территорию суда.
- Ранее в НАПК заявили о наличии конфликта интересов у Головатого при принятии решения КСУ о неконституционности статьи Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Ведомство выявило признаки декларирования недостоверной информации.
- По словам Головатого, несоответствие на более чем 3,6 миллиона гривен, обнаруженное НАПК, является следствием «технической ошибки». Он утверждает, что допустил ее, заполняя документ, когда в графу «общий доход» внес цифры, соответствующие сумме уплаченных им налогов.