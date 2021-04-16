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Зеленский переназначил заместителя главы КСУ Головатого членом Венецианской комиссии

Автор:
Екатерина Кадакова
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Президент Украины Владимир Зеленский переназначил заместителя главы Конституционного суда Сергея Головатого членом Венецианской комиссии.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Отметим, перед этим Зеленский освободил Головатого от исполнения обязанностей члена Венецианской комиссии в связи с истечением срока полномочий.

Следующим указом он назначил замглавы КСУ членом Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) — по согласию.