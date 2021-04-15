Глава МЗС Туреччини: У конфлікті Росії з Україною не підтримуємо жодну зі сторін

Туреччина не підтримує жодну зі сторін у конфлікті між Росією та Україною і будує відносини з двома країнами.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтервʼю турецькому телеканалу NTV.

За його словами, Анкара зацікавлена в тому, щоб Чорне море було «морем миру». «Ми виступаємо за це, але наразі напруженість між Україною та Росією перешкоджає цьому... Наші відносини як з Росією, так і з Україною, прекрасні», — сказав Чавушоглу.