У Генштабі ЗСУ заявили, що не збираються звільняти окуповані території силою, і пояснили чому

Генштаб Збройних сил заявив, що на відміну від інформації, яку поширює Росія, Україна планує врегулювати воєнний конфлікт на Донбасі політико-дипломатичним шляхом, не готує наступальних операцій, що, ймовірно, призведуть до неприйнятних гуманітарних наслідків, і розглядає співробітництво з НАТО як винятково мирне.

Головнокомандувач армії генерал-полковник Руслан Хомчак підкреслив, що інформація про підготовку військового наступ на окуповані території Донецької та Луганської областей з боку України — російська кампанія з дезінформації.

«Ця кампанія має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля», — йдеться в заяві.

Повідомлення про нібито підготовку до наступу почали надходити на тлі розгортання російських військових угруповань на кордоні з Україною, однак у Генштабі ЗСУ зазначають, що Київ наразі не розглядає бойові методи як пріоритетні.

За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців. Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.

«Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості цивільних громадян і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України», — зазначив Хомчак.

За його словами, Україна «на перше місце ставить життя своїх громадян» через відданість «загальнолюдським цінностям і нормам міжнародного гуманітарного права».

ЗСУ готові до «адекватної відповіді» як у разі ескалації конфлікту на сході, так і в разі «ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України». При цьому розгортання російських військ біля кордону Генштаб розглядає як «залякування та шантаж застосуванням військової сили», що «штучно загострює ситуацію».

Також Хомчак підкреслив, що співробітництво України з НАТО носить «винятково мирний характер», а євроатлантичний вибір є «суверенним правом» країни, на яке «не має права впливати Росія».