В Генштабе ВСУ заявили, что не собираются освобождать оккупированные территории силой, и объяснили почему

Генштаб Вооруженных сил заявил, что в отличие от информации, которую распространяет Россия, Украина планирует урегулировать военный конфликт на Донбассе политико-дипломатическим путем, не готовит наступательных операций, которые, вероятно, приведут к неприемлемым гуманитарным последствиям, и рассматривает сотрудничество с НАТО как исключительно мирное.
Главнокомандующий армией генерал-полковник Руслан Хомчак подчеркнул, что информация о подготовке военного наступления на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей со стороны Украины — российская кампания по дезинформации.
«Цель этой кампании — дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля», — говорится в заявлении.
Сообщения о якобы подготовке к наступлению начали поступать на фоне развертывания российских военных группировок на границе с Украиной, однако в Генштабе ВСУ отмечают, что Киев пока не рассматривает боевые методы как приоритетные.
По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответный огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев. Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.
«Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерям среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины», — отметил Хомчак.
По его словам, Украина «на первое место ставит жизнь своих граждан», сохраняя приверженность «общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права».
ВСУ готовы к «адекватному ответу» как в случае эскалации конфликта на востоке, так и в случае «осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины». При этом развертывание российских войск у границы Генштаб рассматривает как «запугивание и шантаж применением военной силы», которые «искусственно обостряют ситуацию».
Также Хомчак подчеркнул, что сотрудничество Украины с НАТО носит «исключительно мирный характер», а евроатлантический выбор — это «суверенное право» страны, на которое «Россия влиять не имеет права».
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» усилились обстрелы. Также активизировались российские снайперы. С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- Россия стягивает свои войска к полевому лагерю возле границы с Украиной. Концентрация сил — самая масштабная с 2015 года. У Путина анонсировали новую встречу в «нормандском формате» и пугают «началом конца Украины».
- 36% опрошенных украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую. По сравнению с декабрем 2018-го их число выросло почти в полтора раза.