В Генштабе ВСУ заявили, что не собираются освобождать оккупированные территории силой, и объяснили почему

Генштаб Вооруженных сил заявил, что в отличие от информации, которую распространяет Россия, Украина планирует урегулировать военный конфликт на Донбассе политико-дипломатическим путем, не готовит наступательных операций, которые, вероятно, приведут к неприемлемым гуманитарным последствиям, и рассматривает сотрудничество с НАТО как исключительно мирное.

Главнокомандующий армией генерал-полковник Руслан Хомчак подчеркнул, что информация о подготовке военного наступления на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей со стороны Украины — российская кампания по дезинформации.

«Цель этой кампании — дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля», — говорится в заявлении.

Сообщения о якобы подготовке к наступлению начали поступать на фоне развертывания российских военных группировок на границе с Украиной, однако в Генштабе ВСУ отмечают, что Киев пока не рассматривает боевые методы как приоритетные.

По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответный огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев. Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.

«Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерям среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины», — отметил Хомчак.

По его словам, Украина «на первое место ставит жизнь своих граждан», сохраняя приверженность «общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права».

ВСУ готовы к «адекватному ответу» как в случае эскалации конфликта на востоке, так и в случае «осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины». При этом развертывание российских войск у границы Генштаб рассматривает как «запугивание и шантаж применением военной силы», которые «искусственно обостряют ситуацию».

Также Хомчак подчеркнул, что сотрудничество Украины с НАТО носит «исключительно мирный характер», а евроатлантический выбор — это «суверенное право» страны, на которое «Россия влиять не имеет права».