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Глава МИД Турции: В конфликте России с Украиной не поддерживаем ни одну из сторон

Автор:
Виктория Мартынюк
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Турция не поддерживает ни одну из сторон в конфликте между Россией и Украиной и строит отношения с обеими странами.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу NTV.

По его словам, Анкара заинтересована в том, чтобы Черное море было «морем мира». «Мы выступаем за это, но сейчас напряженность между Украиной и Россией препятствует этому. [...] У нас прекрасные отношения как с Россией, так и с Украиной», — сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция развивает с Россией отношения в торговле, энергетике и инвестициях. «Мы не принимаем сторону ни одной из двух стран. Наша позиция понятна, сбалансирована и конструктивна», — добавил министр.

Чавушоглу сделал заявление через несколько дней после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским. Эрдоган подтвердил принципиальное решение не признавать аннексию Крыма Россией. Во время переговоров страны также договорились углубить сотрудничество в отраслях экономики, торговли, оборонной промышленности, образования и туризма. Также Турция поддержала создание «Крымской платформы».

За день до встречи Эрдогану позвонил президент России Владимир Путин — общались, в частности, о Донбассе и Минских соглашениях.