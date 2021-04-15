Глава МИД Турции: В конфликте России с Украиной не поддерживаем ни одну из сторон

Турция не поддерживает ни одну из сторон в конфликте между Россией и Украиной и строит отношения с обеими странами.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу NTV.
По его словам, Анкара заинтересована в том, чтобы Черное море было «морем мира». «Мы выступаем за это, но сейчас напряженность между Украиной и Россией препятствует этому. [...] У нас прекрасные отношения как с Россией, так и с Украиной», — сказал Чавушоглу.
Он подчеркнул, что Турция развивает с Россией отношения в торговле, энергетике и инвестициях. «Мы не принимаем сторону ни одной из двух стран. Наша позиция понятна, сбалансирована и конструктивна», — добавил министр.
Чавушоглу сделал заявление через несколько дней после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским. Эрдоган подтвердил принципиальное решение не признавать аннексию Крыма Россией. Во время переговоров страны также договорились углубить сотрудничество в отраслях экономики, торговли, оборонной промышленности, образования и туризма. Также Турция поддержала создание «Крымской платформы».
За день до встречи Эрдогану позвонил президент России Владимир Путин — общались, в частности, о Донбассе и Минских соглашениях.
- Генштаб Вооруженных сил заявил, что, в отличие от информации, которую распространяет Россия, Украина планирует урегулировать военный конфликт на Донбассе политико-дипломатическим путем и не готовит наступательных операций.
- США ввели дополнительные санкции против Турции за военные соглашения с Россией. В середине декабря прошлого года Государственный департамент США ввел санкции против турецкого Управления оборонной промышленности за приобретение российских ракетных комплексов С-400.