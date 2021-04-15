Глава МИД Турции: В конфликте России с Украиной не поддерживаем ни одну из сторон

Турция не поддерживает ни одну из сторон в конфликте между Россией и Украиной и строит отношения с обеими странами.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу NTV.

По его словам, Анкара заинтересована в том, чтобы Черное море было «морем мира». «Мы выступаем за это, но сейчас напряженность между Украиной и Россией препятствует этому. [...] У нас прекрасные отношения как с Россией, так и с Украиной», — сказал Чавушоглу.