Путин поговорил с Эрдоганом накануне его встречи с Зеленским. В частности, общались о Донбассе и Минских соглашениях

Сегодня президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, на встречу к которому завтра прибудет Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что между прочим Эрдоган попросил Путина выложить «российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса».

«Подчёркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года. При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

При этом Кремль не уточняет, кем именно «выражена озабоченность» якобы уклонением от Минских соглашений и провокациями со стороны Украины — Путиным или Эрдоганом.

Зеленский прибудет на встречу с Эрдоганом утром 10 апреля, сразу после ночи на передовой. Лидеры двух стран встретятся в рамках украинского-турецкого стратегического совета и будут говорить, в частности, об оборонном секторе.