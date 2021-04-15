Moderna пропонує робити більше двох ін’єкцій своєю вакциною. Додаткові щороку захищатимуть від мутацій коронавірусу, як від грипу

Американська компанія Moderna, що розробила одну з найефективніших вакцин від коронавірусу, пропонує робити вже прищепленим людям додаткову ін’єкцію щороку — це захистить від нових штамів. Коли пандемія завершиться, інфекція стане схожою на сезонний грип.

Про це пише Business Insider.

За словами представників Moderna, американці можуть зробити додаткову, третю ін’єкцію вакцини вже в цьому році. США і деякі інші західні країни досягли високого рівня імунізації, однак їхнє населення входить у всього 5% прищеплених, а отже додатковий захист від коронавірусу все ще буде потрібний.

У Moderna сподіваються, що цього літа регулюючі органи нададуть дозвіл на додаткові ін’єкції, і частина людей отримає їх ще до осені, аби не повторились масштаби зараження останніх шести місяців.

Наразі близько половини дорослого населення США вже отримали ін’єкцію вакцини Moderna, Pfizer чи однодозової Johnson & Johnson. І хоча вакцини, дозволені для екстреного використання, демонструють високу ефективність, затримки в масовій імунізації усе ще можуть призвести до глобального зростання захворюваності.

Попри розгортання вакцинації багато європейських країн повторно запровадили локдауни, а Бразилія та Індія постраждали від рекордних спалахів інфекції. Епідеміологи вважають, що коли коронавірус з пандемії стане епідемією, він продовжить циркулювати як хвороба середньої важкості. Таким чином додаткові ін’єкції стануть схожими на традиційну вакцинацію від нових варіантів грипу.