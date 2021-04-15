Moderna пропонує робити більше двох ін’єкцій своєю вакциною. Додаткові щороку захищатимуть від мутацій коронавірусу, як від грипу

Американська компанія Moderna, що розробила одну з найефективніших вакцин від коронавірусу, пропонує робити вже прищепленим людям додаткову ін’єкцію щороку — це захистить від нових штамів. Коли пандемія завершиться, інфекція стане схожою на сезонний грип.
Про це пише Business Insider.
За словами представників Moderna, американці можуть зробити додаткову, третю ін’єкцію вакцини вже в цьому році. США і деякі інші західні країни досягли високого рівня імунізації, однак їхнє населення входить у всього 5% прищеплених, а отже додатковий захист від коронавірусу все ще буде потрібний.
У Moderna сподіваються, що цього літа регулюючі органи нададуть дозвіл на додаткові ін’єкції, і частина людей отримає їх ще до осені, аби не повторились масштаби зараження останніх шести місяців.
Наразі близько половини дорослого населення США вже отримали ін’єкцію вакцини Moderna, Pfizer чи однодозової Johnson & Johnson. І хоча вакцини, дозволені для екстреного використання, демонструють високу ефективність, затримки в масовій імунізації усе ще можуть призвести до глобального зростання захворюваності.
Попри розгортання вакцинації багато європейських країн повторно запровадили локдауни, а Бразилія та Індія постраждали від рекордних спалахів інфекції. Епідеміологи вважають, що коли коронавірус з пандемії стане епідемією, він продовжить циркулювати як хвороба середньої важкості. Таким чином додаткові ін’єкції стануть схожими на традиційну вакцинацію від нових варіантів грипу.
- Американці, які отримали щеплення від коронавірусу розробкою Moderna, частіше повідомляють про побічні ефекти, ніж ті, хто вакцинувався Pfizer-BioNTech. У них частіше болить місце ін’єкції, відчувається слабкість тощо.
- Британські науковці порівняли ефективність вакцин Pfizer і AstraZeneca серед літніх людей. Обидві розробки однаково дієві.
- Компанії Pfizer і BioNTech провели дослідження щодо ефективності своєї мРНК-вакцини проти нових штамів коронавірусу та виявили, що мутації впливають на дієвість препарату незначно.
- У Європейському Союзі вирішили не продовжувати контракти на постачання вакцин від коронавірусу компаній AstraZeneca та Johnson & Johnson. Регулятор блоку заявив, що розробка AstraZeneca може викликати незвичайні тромби в мозку або в черевній порожнині, переважно у жінок. ВООЗ вважає, що тромбоз від вакцини AstraZeneca-Oxford ймовірний, але не підтверджений, тому потрібно провести більше досліджень. Після використання вакцини Johnson & Johnson також повідомили про випадки тромбозу, і її використання відтермінували.