Вакциновані американці частіше повідомляли про побічні ефекти після щеплення розробкою Moderna, ніж після Pfizer

Американці, які отримали щеплення від коронавірусу розробкою Moderna , частіше повідомляють про побічні ефекти, ніж ті, хто вакцинувався Pfizer-BioNTech. У них частіше болить місце ін’єкції, відчувається слабкість тощо — про це свідчить статистика Центру з контролю та профілактики захворювань США, пише The Verge.

Понад 3,6 млн американців, яким зробили першу ін’єкцію вакцини, зареєструвалися в системі моніторингу побічних ефектів та надсилали повідомлення про свій стан протягом тижня. 70% з них сказали, що в них боліло або набрякало місце ін’єкції, а 50% відчували загальну втому чи озноб.

При цьому люди, яким зробили щеплення вакциною Moderna, скаржились на побічні ефекти частіше. Зокрема 82% з них відчували біль у місці ін’єкції, тоді як прищеплені вакциною Pfizer скаржились на це у 69% випадків. 74% людей з першої групи відчували загальну реакцію, а з другої на це скаржились 64%.

Найбільша різниця була в питанні ознобу — його відчували 40% щеплених Moderna і 22% щеплених Pfizer. При цьому в людей старших за 65 років було менше побічних ефектів, ніж у молодших.

Зазначається, що лише 10% від усіх вакцинованих американців зареєструвалися в системі моніторингу після щеплення. Також система не питала в них, наскільки сильними були їхні симптоми. Однак результати в цілому збігалися з тими, що їх компанії Moderna і Pfizer-BioNTech виявили під час клінічних випробувань.