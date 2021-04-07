Вакцинированные американцы чаще сообщали о побочных эффектах после прививки разработкой Moderna, чем после Pfizer

Американцы, сделавшие прививки от коронавируса разработкой Moderna , чаще сообщают о побочных эффектах, чем те, кто вакцинировался Pfizer-BioNTech. У них чаще болит место инъекции, ощущается слабость и пр. — об этом свидетельствует статистика Центра по контролю и профилактике заболеваний США, пишет The Verge.

Более 3,6 млн американцев, которым сделали первую инъекцию вакцины, зарегистрировались в системе мониторинга побочных эффектов и направляли сообщения о своем состоянии в течение недели. 70% из них сказали, что у них болело или отекало место инъекции, а 50% испытывали общую усталость или озноб.

При этом люди, которым сделали прививку вакциной Moderna, жаловались на побочные эффекты чаще. В том числе 82% из них испытывали боль в месте инъекции, в то время как привитые вакциной Pfizer жаловались на это в 69% случаев. 74% людей из первой группы чувствовали общую реакцию, а из второй на это жаловались 64%.

Наибольшая разница была в вопросе озноба — его испытывали 40% привитых Moderna и 22% привитых Pfizer. При этом у людей старше 65 лет было меньше побочных эффектов, чем у более молодых.

Отмечается, что лишь 10% от всех вакцинированных американцев зарегистрировались в системе сбора мониторинга после прививки. Также система не спрашивала у них, насколько сильными были их симптомы. Однако результаты в целом совпали с теми, которые компании Moderna и Pfizer-BioNTech обнаружили в ходе клинических испытаний.