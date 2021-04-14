Компанія Moderna змінила дані про ефективність своєї вакцини після пів року досліджень

Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 90%.

Про це повідомляється на сайті компанії за результатами, отриманими під час третьої фази клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч осіб.

«Рівень захисту від зараження коронавірусом становить 90%, а захист від важких випадків захворювання COVID-19 перевищує 95%», — йдеться у повідомленні.