Компания Moderna изменила данные об эффективности своей вакцины после полугода исследований

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 90%.

Об этом сообщается на сайте компании по результатам, полученным во время третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.

«Уровень защиты от заражения коронавирусом составляет 90%, а защита от тяжелых случаев заболевания COVID-19 превышает 95%», — говорится в сообщении.