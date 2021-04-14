Компания Moderna изменила данные об эффективности своей вакцины после полугода исследований

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 90%.
Об этом сообщается на сайте компании по результатам, полученным во время третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.
«Уровень защиты от заражения коронавирусом составляет 90%, а защита от тяжелых случаев заболевания COVID-19 превышает 95%», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что антитела против коронавируса остаются в организме человека через 6 месяцев после введения вакцины.
«Распад антител оценивался с применением двух подходов и наблюдался у выздоравливающих пациентов с COVID-19 через 8 месяцев после появления симптомов», — добавили ученые.
Отдельно компания заверила, что случаи тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST) у людей не связаны с введением этой вакцины.
- 30 ноября Moderna объявила окончательные результаты третьей фазы испытаний своей вакцины — тогда эффективность составляла 94,1%. Вакцина может храниться в обычном домашнем или медицинском холодильнике до 30 дней и не терять своих свойств.
- Ранее в Moderna заверили, что по результатам предыдущих исследований, их вакцина остается эффективной против новых штаммов коронавируса.
- В марте медики сообщили о выявлении отложенных побочных эффектов у вакцины от коронавируса компании Moderna — в частности у 12 пациентов после первой дозы в диапазоне от 4 до 11 дней появились кожные воспаления и высыпания.