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Компания Moderna изменила данные об эффективности своей вакцины после полугода исследований

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Компания Moderna изменила данные об эффективности своей вакцины после полугода исследований

Flickr / naijabang tv

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 90%.

Об этом сообщается на сайте компании по результатам, полученным во время третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.

«Уровень защиты от заражения коронавирусом составляет 90%, а защита от тяжелых случаев заболевания COVID-19 превышает 95%», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что антитела против коронавируса остаются в организме человека через 6 месяцев после введения вакцины.

«Распад антител оценивался с применением двух подходов и наблюдался у выздоравливающих пациентов с COVID-19 через 8 месяцев после появления симптомов», — добавили ученые.

Отдельно компания заверила, что случаи тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST) у людей не связаны с введением этой вакцины.