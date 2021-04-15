Moderna предлагает делать больше двух инъекций своей вакциной. Дополнительные ежегодно будут защищать от мутаций коронавируса, как от гриппа

Американская компания Moderna, разработавшая одну из самых эффективных вакцин от коронавируса, предлагает делать уже привитым людям дополнительную инъекцию ежегодно — это защитит от новых штаммов. Когда пандемия завершится, инфекция станет похожей на сезонный грипп.

Об этом пишет Business Insider.

По словам представителей Moderna, американцы могут делать дополнительную третью инъекцию вакцины уже в этом году. США и некоторые другие западные страны достигли высокого уровня иммунизации, однако их население входит всего в 5% привитых, а следовательно, дополнительная защита от коронавируса все еще будет нужна.

В Moderna надеются, что этим летом регулирующие органы предоставят разрешение на дополнительные инъекции, и часть людей получит их еще до осени, чтобы не повторились масштабы заражения последних шести месяцев.

В настоящее время около половины взрослого населения США уже получили инъекцию вакцины Moderna, Pfizer или однодозовой Johnson & Johnson. И хотя вакцины, разрешенные для экстренного использования, демонстрируют высокую эффективность, задержки в массовой иммунизации могут все же привести к глобальному увеличению заболеваемости.

Несмотря на развертывание вакцинации, многие европейские страны повторно ввели локдауны, а Бразилия и Индия пострадали от рекордных вспышек инфекции. Эпидемиологи считают, что когда коронавирус из пандемии станет эпидемией, он продолжит циркулировать как болезнь средней тяжести. Таким образом дополнительные инъекции станут похожими на традиционную вакцинацию от новых вариантов гриппа.