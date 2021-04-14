Британские ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca среди пожилых людей. Обе разработки одинаково действенные

Исследования еще не прошло рецензирование, но по предварительным данным среди 165 человек в возрасте старше 80 лет первая инъекция любой из двух вакцин дает высокий иммунный ответ.

В научном журнале The Lancet опубликовали результаты первого сравнительного исследования эффективности вакцин от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-Oxford среди пожилых людей. По заключению британских ученых, оба препарата показали одинаково высокие результаты.

В частности антитела, реагирующие на белки «короны» вируса, были у 93% участников, которых привили разработкой Pfizer, и у 87% из тех, кто получил инъекцию AstraZeneca. При этом иммунный ответ Т-лимфоцитов наблюдался всего у 12% привитых Pfizer и у 31% вакцинированных AstraZeneca.

Таким образом, Т-клеточный эффект от векторной вакцины AstraZeneca почти втрое выше эффекта от мРНК-вакцины Pfizer. Если антитела только блокируют попадание вируса в клетки организма, то Т-лимфоциты дают более широкую защиту.

Также ученые обнаружили, что иммунитет у участников, которые до прививки любой из вакцин перенесли коронавирус, был намного лучше.

«Одна доза вакцины BNT162b2 [Pfizer-BioNTech] или ChAdOx1 [AstraZeneca-Oxford] у пожилых вызывает гуморальный иммунитет у большинства доноров [участников исследования, сдававших кровь], который увеличивается после перенесенной инфекции. Клеточные ответы слабее, но демонстрируют относительное усиление после ChAdOx1 [AstraZeneca-Oxford]», — заключают ученые.

По словам исследователей, обе вакцины одинаково «хороши». Однако выявленная разница в Т-лимфоцитах, которые тоже имеют важную иммунную функцию, требует дальнейших исследований, сообщает Reuters.

Сейчас в Великобритании около половины населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, что является самым высоким показателем иммунизации населения в мире. Абсолютное большинство привитых получили инъекцию препаратами Pfizer и AstraZeneca.