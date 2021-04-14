Британські науковці порівняли ефективність вакцин Pfizer і AstraZeneca серед літніх людей. Обидві розробки однаково дієві

Дослідження ще не пройшло рецензування, але за попередніми даними серед 165 людей віком від 80 років перша ін’єкція будь-якою з двох вакцин дає високу імунну відповідь.

У науковому журналі The Lancet опублікували результати першого порівняльного дослідження ефективності вакцин від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-Oxford серед людей похилого віку. За висновками британських учених, обидва препарати показали однаково високі результати.

Зокрема антитіла, що реагують на білки «корони» вірусу, були в 93% учасників, яких прищепили розробкою Pfizer, і у 87% з тих, хто отримав ін’єкцію AstraZeneca. При цьому імунна відповідь Т-лімфоцитів спостерігалась всього у 12% прищеплених Pfizer і в 31% вакцинованих AstraZeneca.

Таким чином, Т-клітинний ефект від векторної вакцини AstraZeneca майже втричі вищий за ефект від мРНК-вакцини Pfizer. Якщо антитіла лише блокують потрапляння вірусу в клітини організму, то Т-лімфоцити дають більш широкий захист.

Також науковці виявили, що учасники, які до щеплення будь-якою з вакцин перенесли коронавірус, мали значно кращий імунітет.

«Одна доза вакцини BNT162b2 [Pfizer-BioNTech] або ChAdOx1 [AstraZeneca-Oxford] для літніх людей викликає гуморальний імунітет у більшості донорів [учасників дослідження, які здавали кров], що помітно збільшується після перенесеної інфекції. Клітинні відповіді слабші, однак демонструють відносне посилення після ChAdOx1 [AstraZeneca-Oxford]», — резюмують учені.

За словами дослідників, обидві вакцини однаково «хороші». Однак виявлена різниця у Т-лімфоцитах, які також несуть важливу імунну функцію, потребує подальших досліджень, повідомляє Reuters.

Наразі у Великій Британії близько половини населення отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу, що є найвищим показником імунізації населення у світі. Абсолютна більшість прищеплених отримала ін’єкцію препаратами Pfizer і AstraZeneca.