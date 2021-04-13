Поліція Росії вирішила поставити Юлію Навальну на облік

Зазначимо, що поки Навальний відбуває покарання в колонії № 2 в місті Покров (Володимирська область) і голодує, його дружина Юлія ходить на акції на його підтримку, де її затримують та виписують штрафи за участь у «несанкціонованих заходах». У вівторок, 13 квітня, вона навістила чоловіка та розповіла, що він дуже схуд — важить 76 кг при зрості 190 см (схуд на 15 кг).